В краснодарских кинотеатрах под другим названием показывают фильм F1 с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом
В краснодарских кинотеатрах показывают фильм F1 Джозефа Косински (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что в Краснодаре с 24 июля показывают спортивную драму F1. Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Б-1».
«Первая формула настоящих мужчин — быть чемпионами, несмотря ни на что», — говорится в описании фильма.
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Режиссером выступил Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион», «Дело храбрых», «Топ Ган: Мэверик», «Смерч 2»). Роли в фильме исполнили Брэд Питт, Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодния и Самсон Кайо.
Лента не основана на реальных событиях. Фильм рассказывает историю бывшего гонщика «Формулы-1» Санни Хэйса. Он ушел из автоспорта после серьезной аварии. Много лет спустя герой возвращается в гонки, чтобы стать наставником молодого пилота Джошуа Пирса в вымышленной команде APXGP.
Съемки фильма проходили на реальных турнирах — Гран-при Великобритании и гонке спорткаров Rolex 24 в Дайтоне.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 августа в прокат выйдет фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги». Ленту будут демонстрировать под названием «Письма».