В краснодарских кинотеатрах под другим названием показывают фильм F1 с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

«Первая формула настоящих мужчин — быть чемпионами, несмотря ни на что», — говорится в описании фильма.

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила , что в Краснодаре с 24 июля показывают спортивную драму F1. Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Б-1».

Режиссером выступил Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион», «Дело храбрых», «Топ Ган: Мэверик», «Смерч 2»). Роли в фильме исполнили Брэд Питт, Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодния и Самсон Кайо.

Лента не основана на реальных событиях. Фильм рассказывает историю бывшего гонщика «Формулы-1» Санни Хэйса. Он ушел из автоспорта после серьезной аварии. Много лет спустя герой возвращается в гонки, чтобы стать наставником молодого пилота Джошуа Пирса в вымышленной команде APXGP.

Съемки фильма проходили на реальных турнирах — Гран-при Великобритании и гонке спорткаров Rolex 24 в Дайтоне.