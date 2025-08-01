В Краснодарском крае в августе будет жарче, чем обычно — Гидрометцентр

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В августе температура воздуха на юге европейской части России будет выше нормы

ТАСС сообщило, что в августе в регионах центра, юга и северо-запада европейской части России температура воздуха будет выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Речь о Курской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской, Вологодской и Липецкой областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Также сильные температурные аномалии ожидаются в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях и республике Коми.

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2-3 августа в Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.

Как писали Юга.ру, море у берегов Краснодарского края впервые за лето прогрелось до 29 °С.

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