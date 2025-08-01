В Краснодарском крае в августе будет жарче, чем обычно — Гидрометцентр
В августе температура воздуха на юге европейской части России будет выше нормы
ТАСС сообщило, что в августе в регионах центра, юга и северо-запада европейской части России температура воздуха будет выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Речь о Курской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской, Вологодской и Липецкой областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Также сильные температурные аномалии ожидаются в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях и республике Коми.
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В азиатской части страны жара выше нормы прогнозируется в южной половине Хабаровского края, во всем Приморском крае, на Сахалине и Камчатке. В Якутии и на Чукотке температура будет около нормы.
2-3 августа в Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.
Как писали Юга.ру, море у берегов Краснодарского края впервые за лето прогрелось до 29 °С.