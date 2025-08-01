В Краснодарском крае в августе будет жарче, чем обычно — Гидрометцентр

В августе температура воздуха на юге европейской части России будет выше нормы

ТАСС сообщило, что в августе в регионах центра, юга и северо-запада европейской части России температура воздуха будет выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Речь о Курской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской, Вологодской и Липецкой областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Также сильные температурные аномалии ожидаются в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях и республике Коми.