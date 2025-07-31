В Краснодаре кондуктор трамвая заявила, что в транспорте не включают кондиционеры в целях экономии энергии

Краснодарцы жалуются, что в общественном транспорте не включают кондиционеры

31 июля в редакцию Юга.ру обратилась жительница Краснодара. Она сообщила, что часто ездит в общественном транспорте, и за последние несколько дней ни в одном из трамваев не работал кондиционер.

Также она заявила, что на возмущения пассажиров кондуктор ответила, что система охлаждения не функционирует, чтобы экономить энергию.