В Краснодаре кондуктор трамвая заявила, что в транспорте не включают кондиционеры в целях экономии энергии
Краснодарцы жалуются, что в общественном транспорте не включают кондиционеры
31 июля в редакцию Юга.ру обратилась жительница Краснодара. Она сообщила, что часто ездит в общественном транспорте, и за последние несколько дней ни в одном из трамваев не работал кондиционер.
Также она заявила, что на возмущения пассажиров кондуктор ответила, что система охлаждения не функционирует, чтобы экономить энергию.
Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:
Другая краснодарка сообщила Юга.ру, что 30 июля специально пропустила старый трамвай, чтобы дождаться нового и поехать с кондиционером. В современном электротранспорте он был, но по какой-то причине не работал.
8 июля телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал фото нового трамвая, который в 40-градусную жару ехал с открытыми окнами.
С 1 июля в краснодарских трамваях и троллейбусах с кондиционерами двери перестали открываться сами. Пассажирам теперь нужно нажимать специальную кнопку снаружи или изнутри салона.
Напомним, 30 июля Краснодарский край и Адыгея побили рекорд потребления света на фоне жары.
Как писали Юга.ру, лишь 25% краснодарских маршруток оснащены кондиционерами.