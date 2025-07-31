В Краснодаре кондуктор трамвая заявила, что в транспорте не включают кондиционеры в целях экономии энергии

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Краснодарцы жалуются, что в общественном транспорте не включают кондиционеры

31 июля в редакцию Юга.ру обратилась жительница Краснодара. Она сообщила, что часто ездит в общественном транспорте, и за последние несколько дней ни в одном из трамваев не работал кондиционер. 

Также она заявила, что на возмущения пассажиров кондуктор ответила, что система охлаждения не функционирует, чтобы экономить энергию.

Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:

Другая краснодарка сообщила Юга.ру, что 30 июля специально пропустила старый трамвай, чтобы дождаться нового и поехать с кондиционером. В современном электротранспорте он был, но по какой-то причине не работал.

8 июля телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал фото нового трамвая, который в 40-градусную жару ехал с открытыми окнами.

С 1 июля в краснодарских трамваях и троллейбусах с кондиционерами двери перестали открываться сами. Пассажирам теперь нужно нажимать специальную кнопку снаружи или изнутри салона.

Напомним, 30 июля Краснодарский край и Адыгея побили рекорд потребления света на фоне жары.

Как писали Юга.ру, лишь 25% краснодарских маршруток оснащены кондиционерами.

Краснодар КТТУ Погода Трамвай Транспорт Энергетика

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В Краснодаре кондуктор трамвая заявила, что в транспорте не включают кондиционеры в целях экономии энергии
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