Море у берегов Краснодарского края впервые за лето прогрелось до 29 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Синоптики сообщили температуру воды в Черном и Азовских морях 31 июля

31 июля Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о температуре морской воды в разных районах Краснодарского края.

Самое теплое Черное море у берегов Сочи — 29 °С. Чуть прохладнее в Геленджике — 28 °С. Самый низкий показатель специалисты фиксируют в Анапе, Новороссийске и Туапсе — 27 °С.

В Краснодарском крае начался сезон аллергии:

Азовское море, которое обычно прогревается быстрее, уступает по температуре Черному. В Ейске оно прогрелось до 28 °С. В Темрюке и Приморско-Ахтарске чуть прохладнее — 27 °С.

31 июля, 1 и 2 августа в Краснодарском ожидаются ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.

Напомним, в конце июля на одном из пляжей Сочи начали предлагать купить тень под навесом за 1,5 тыс. рублей. АТОР посчитала такие действия незаконными.

После этого глава Геленджика запретил брать с отдыхающих деньги за размещение под навесами.

Как писали Юга.ру, на Кубани и в Адыгее побили рекорд потребления света на фоне жары.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Развлечения Сочи Черное море

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