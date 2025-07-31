Море у берегов Краснодарского края впервые за лето прогрелось до 29 °С
Синоптики сообщили температуру воды в Черном и Азовских морях 31 июля
31 июля Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о температуре морской воды в разных районах Краснодарского края.
Самое теплое Черное море у берегов Сочи — 29 °С. Чуть прохладнее в Геленджике — 28 °С. Самый низкий показатель специалисты фиксируют в Анапе, Новороссийске и Туапсе — 27 °С.
В Краснодарском крае начался сезон аллергии:
Азовское море, которое обычно прогревается быстрее, уступает по температуре Черному. В Ейске оно прогрелось до 28 °С. В Темрюке и Приморско-Ахтарске чуть прохладнее — 27 °С.
31 июля, 1 и 2 августа в Краснодарском ожидаются ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.
Напомним, в конце июля на одном из пляжей Сочи начали предлагать купить тень под навесом за 1,5 тыс. рублей. АТОР посчитала такие действия незаконными.
После этого глава Геленджика запретил брать с отдыхающих деньги за размещение под навесами.
Как писали Юга.ру, на Кубани и в Адыгее побили рекорд потребления света на фоне жары.