Нейросеть A-Vibe помогает визуализировать историю повреждений автомобилей на популярном сайте
Сервис проверки истории автомобилей Автотека от Авито внедрил нейросеть A-Vibe в отчеты о состоянии транспортных средств
Теперь пользователи могут быстро находить ключевую информацию об авто — количество владельцев, пробег, юридический статус — в краткой сводке. При необходимости можно перейти на страницу с деталями по каждому из пунктов.
Изменения коснулись и блока с информацией о ДТП и происшествиях. Нейросеть A-Vibe от Авито обрабатывает сведения из базы данных ГИБДД, страховых компаний и сервисных центров и превращает их в коды повреждений, которые потом наносятся на интерактивную схему. А пользователь видит, какие элементы кузова были затронуты в ДТП или ремонте. Клик по отметке открывает детали события. Раньше схема отображала только данные ГИБДД, а сведения из других источников приходилось анализировать самостоятельно из текста.
«Козырные тазы», «Кошмары на улицы ВАЗов», «ВАЗмездие»:
Автотека сохранила всю информацию, которая была в отчетах ранее: историю обслуживания, страховые выплаты, пробег, количество владельцев, данные о юридической чистоте. Эти сведения поступают из более чем 2000 источников, включая закрытые базы данных.
Новый формат отчетов уже работает для всех проверок автомобилей на Авито Авто. В ближайшее время обновление станет доступно всем пользователям сервиса Автотека.
Дзен на Тургеневском мосту:
Руководитель продукта Автотека Дмитрий Крылов подчеркнул, что обновленный дизайн отчетов делает их еще более понятными вне зависимости от того, насколько хорошо пользователь разбирается в машинах. Он отметил, что новый интерфейс помогает быстро сориентироваться в больших объемах информации.
Как писали Юга.ру, теперь на сайте Автотеки можно бесплатно проверить, меняли ли показания одометра у интересующего автомобиля.