В Краснодарском крае и Адыгее побили рекорд потребления света на фоне жары
На Кубани и в Адыгее 30 июля зафиксировали исторический максимум энергопотребления
АО «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщило, что 30 июля в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекорд потребления электрической мощности. При среднесуточной температуре 30,2 °С жители израсходовали 6 тыс. 547 МВт. Это на 439 МВт превышает исторический максимум, установленный 17 июля 2024 года.
Также новые летние максимумы потребления мощности зафиксировали в энергосистемах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии: 348 МВт (+12 МВт к предыдущему значению) и 311 МВт (+13 МВт) соответственно.
Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:
29 июля рекорд установили Крым и Севастополь при среднесуточной температуре воздуха 28,5 °C. Потребление составило 1 тыс. 687 МВт, что на 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024-го.
«По прогнозу синоптиков жаркая погода на юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления», — считает первый заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко.
Напомним, 30 июля в Центральном и Прикубанском округах Краснодара произошло аварийное отключение света из-за повреждения на линии.
Как писали Юга.ру, 22 июля в Новороссийске 11 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции.