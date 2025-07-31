В Краснодарском крае и Адыгее побили рекорд потребления света на фоне жары

На Кубани и в Адыгее 30 июля зафиксировали исторический максимум энергопотребления

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщило, что 30 июля в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекорд потребления электрической мощности. При среднесуточной температуре 30,2 °С жители израсходовали 6 тыс. 547 МВт. Это на 439 МВт превышает исторический максимум, установленный 17 июля 2024 года.

Также новые летние максимумы потребления мощности зафиксировали в энергосистемах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии: 348 МВт (+12 МВт к предыдущему значению) и 311 МВт (+13 МВт) соответственно.