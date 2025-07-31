В нескольких районах Краснодарского края жители почти месяц остаются без воды. Где нет ресурса?

«Понимаю недовольство людей, особенно в один из самых жарких дней лета. Поручил главе района Федору Бабенкову усилить подвоз воды, в первую очередь пенсионерам, многодетным, малоимущим, инвалидам и семьям участников СВО», — заявил Кондратьев.



Губернатор пообещал устранить оставшиеся порывы до пятницы. В комментариях под его постом жители пожаловались на отсутствие воды в других районах края. Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что у их нет ресурса почти месяц. Помимо этого, одна жительница Темрюкского района сообщила, что вместо питьевой воды ей привезли техническую:



«А как же Апшеронск? Почему молчат. Район как сидел, так и сидит без воды».



«Это вы еще в Новороссийске не были, здесь нет ни воды, ни света».



«Воды в Темрюкском районе нет уже четвертые сутки, от слова совсем. Подвоз был один раз в станице Запорожской на третьи сутки, вода техническая, хлоркой воняет так, что птица даже не подходит пить».



«Людям пить нечего, тепловые удары получили уже несколько человек. Слов нет уже приличных».



«У нас по месяцу вообще отключают, покупаем воду в магазине, чтобы еду приготовить и из ковшика немного обмыться, со стиркой вообще проблема».