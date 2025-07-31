Власти Геленджика запретили брать с туристов деньги за отдых в тени
Глава Геленджика запретил брать с отдыхающих деньги за размещение под навесами
30 июля глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что с начала лета власти курорта получили 90 обращений о работе пляжей. Туристы пожаловались на запрет отдыха под навесами без оплаты шезлонгов.
Богодистов отметил, что такие случаи недопустимы и прибрежные территории курорта должны быть открыты для всех.
Краснодарский край стал лидером по числу бронирований домов с бассейнами:
«Наша позиция простая: отдых должен быть одинаково комфортным на каждом участке побережья — от центральной набережной до самых удаленных пляжей округов. Если возникает вопрос, администрация подключается сразу, поддерживаем постоянный диалог с пользователями пляжей и корректируем работу на месте», — заявил он.
По словам Богодистова, единые стандарты качества действуют и в Дивноморском, Кабардинском, Пшадском и Архипо‑Осиповском округах.
Как писали Юга.ру, в конце июля на одном из пляжей Сочи начали предлагать купить тень под навесом за 1,5 тыс. рублей. АТОР посчитала такие действия незаконными.