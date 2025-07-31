Власти Геленджика запретили брать с туристов деньги за отдых в тени

Глава Геленджика запретил брать с отдыхающих деньги за размещение под навесами

30 июля глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что с начала лета власти курорта получили 90 обращений о работе пляжей. Туристы пожаловались на запрет отдыха под навесами без оплаты шезлонгов. Богодистов отметил, что такие случаи недопустимы и прибрежные территории курорта должны быть открыты для всех.

Краснодарский край стал лидером по числу бронирований домов с бассейнами:

«Наша позиция простая: отдых должен быть одинаково комфортным на каждом участке побережья — от центральной набережной до самых удаленных пляжей округов. Если возникает вопрос, администрация подключается сразу, поддерживаем постоянный диалог с пользователями пляжей и корректируем работу на месте», — заявил он.

По словам Богодистова, единые стандарты качества действуют и в Дивноморском, Кабардинском, Пшадском и Архипо‑Осиповском округах.