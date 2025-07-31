В парке «Краснодар» оркестр исполнит хиты на русском и предложит спеть их в караоке

Парк «Краснодар» анонсировал на 8 августа выступление Sinteza Orchestra. Коллектив исполнит музыку русскоязычных караоке-хитов, а их тексты будут демонтрироваться на экране.

Судя по фотографиям и видео с предыдущих выступлений, в программу концерта войдут песни «Зима в сердце» группы «Гости из будущего», «Самый лучший день» Григория Лепса, «Знаешь ли ты» Максим, «Улетаю» группы A’Studio, «На заре» группы «Альянс», «Тополиный пух» группы «Иванушки International», «Конь» группы «Любэ», «Сансара» рэпера Басты, «Я сошла с ума» группы «Тату».

Выступление Sinteza Orchestra начнется 8 августа в 19:30 в амфитеатре парка «Краснодар». Билеты в продаже.