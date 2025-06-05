Удар током, кишечные инфекции, штрафы. Власти Краснодара напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах

Краснодарский край

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  • Сквер им. Маршала Г.К. Жукова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Сквер им. Маршала Г.К. Жукова © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Купание в краснодарских фонтанах травмоопасно и грозит инфекционными заболеваниями

4 июня телеграм-канал «МЦУ Краснодар» напомнил жителям об опасности купания в городских фонтанах. Власти рассказали о санитарном состоянии фонтанов, а также о возможных травмированиях при нахождении в воде.

В Краснодаре начнется 30-градусная жара:

Вода в фонтанах не обеззараживается, а высокоградусная жара способствует размножению бактерий, поэтому при купании можно заболеть кишечными инфекциями. МЦУ также подчеркнул, что мытье рук в фонтанах запрещено.

Острые части конструкций фонтанов, такие как насосы и трубы, а также скользкое дно благоприятствуют получению травм. Сильные струи воды могут быть опасны и причинить серьезные повреждения, вплоть до сотрясения мозга.

Кроме того, краснодарцам не стоит забывать, что к фонтанам подведены подсветка и различные коммуникации, из-за которых высок риск получения электротравмы.

Также «МЦУ Краснодар» напомнил о штрафе в 1000 рублей за купание в фонтанах.

Купание в фонтанах запрещено и в парке «Краснодар». В водоемах парка техническая вода с большим количеством химических средств, а на доньях есть налет, на котором можно поскользнуться. 

Как писали Юга.ру, в Абрау-Дюрсо 15 мая открыли сезон фонтанов. 

Город Краснодар фонтаны

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