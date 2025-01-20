В Краснодарском крае в 2024 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Kindel Media, pexels.com
    © Фото Kindel Media, pexels.com

В России за 2024 год зарегистрировали 1911,3 тыс. преступлений

20 января «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по уровню преступности. Лидером стала Чечня, там в 2024 году зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тыс. жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43).

Самыми неблагополучными регионами эксперты назвали Карелию, Ненецкий автономный округ и Алтай. Там в 2024 году зафиксировали больше 200 преступлений на 10 тыс. жителей.

Читайте также:

Краснодарский край занял 38 место. За прошлый год здесь зарегистрировали 126,4 преступлений на 10 тыс. жителей. Это на 1% меньше, чем в 2023-м. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений за тот же период увеличилось на 1,7% — до 37,8 на 10 тыс. человек.

Схожая ситуация в соседней Ростовской области. В регионе за год зафиксировали 125,2 преступления на 10 тыс. жителей, что на 4,6% меньше, чем в 2023 году. А количество тяжких и особо тяжких преступлений за тот же период увеличилось на 1,9%.

  • © Скриншот с сайта ria.ru
    © Скриншот с сайта ria.ru
  • © Скриншот с сайта ria.ru
    © Скриншот с сайта ria.ru

Как писали Юга.ру, Кубань заняла восьмое место в рейтинге лучших регионов России за 2024 год.

Полиция Преступления Происшествия Рейтинги

Новости

Власти Ростовской области установят в автобусах QR-коды для жалоб пассажиров
В Краснодаре пройдет бесплатная выставка памяти режиссера Дэвида Линча
В Краснодарском крае начали откачивать мазут из танкера. Планируют успеть в январе
В Краснодарском крае в 2024 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений
Стало известно, когда в Краснодарском крае закончатся осадки и начнется потепление
Модерновая лепнина и изразцовая печь. Краснодарский блогер показал, как изнутри выглядит Дом купца Лихацкого

Лента новостей

Можно ли умереть от паров мазута?
16 января, 15:28
Можно ли умереть от паров мазута?
Собрали мнения врачей и узнали, с какими заболеваниями нельзя работать с нефтепродуктами
Стало известно, когда в Краснодарском крае закончатся осадки и начнется потепление
Сегодня, 13:27
Стало известно, когда в Краснодарском крае закончатся осадки и начнется потепление
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 15:22
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте