В Краснодарском крае в 2024 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

В России за 2024 год зарегистрировали 1911,3 тыс. преступлений

20 января «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по уровню преступности. Лидером стала Чечня, там в 2024 году зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тыс. жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43). Самыми неблагополучными регионами эксперты назвали Карелию, Ненецкий автономный округ и Алтай. Там в 2024 году зафиксировали больше 200 преступлений на 10 тыс. жителей.

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Краснодарский край занял 38 место. За прошлый год здесь зарегистрировали 126,4 преступлений на 10 тыс. жителей. Это на 1% меньше, чем в 2023-м. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений за тот же период увеличилось на 1,7% — до 37,8 на 10 тыс. человек. Схожая ситуация в соседней Ростовской области. В регионе за год зафиксировали 125,2 преступления на 10 тыс. жителей, что на 4,6% меньше, чем в 2023 году. А количество тяжких и особо тяжких преступлений за тот же период увеличилось на 1,9%.

© Скриншот с сайта ria.ru

© Скриншот с сайта ria.ru