В Краснодарском крае в 2024 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений
В России за 2024 год зарегистрировали 1911,3 тыс. преступлений
20 января «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по уровню преступности. Лидером стала Чечня, там в 2024 году зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тыс. жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43).
Самыми неблагополучными регионами эксперты назвали Карелию, Ненецкий автономный округ и Алтай. Там в 2024 году зафиксировали больше 200 преступлений на 10 тыс. жителей.
Краснодарский край занял 38 место. За прошлый год здесь зарегистрировали 126,4 преступлений на 10 тыс. жителей. Это на 1% меньше, чем в 2023-м. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений за тот же период увеличилось на 1,7% — до 37,8 на 10 тыс. человек.
Схожая ситуация в соседней Ростовской области. В регионе за год зафиксировали 125,2 преступления на 10 тыс. жителей, что на 4,6% меньше, чем в 2023 году. А количество тяжких и особо тяжких преступлений за тот же период увеличилось на 1,9%.
Как писали Юга.ру, Кубань заняла восьмое место в рейтинге лучших регионов России за 2024 год.