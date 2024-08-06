Исследователи зафиксировали в республиках Северного Кавказа самую низкую в РФ смертность от отчаяния

Платформа «Если быть точным» выяснила, в каких регионах россияне чаще всего умирают от отчаяния

1 августа платформа «Если быть точным» провела и опубликовала исследование о том, в каких регионах россияне чаще всего умирают от отчаяния. Так называют смерти из-за алкоголизма, наркотиков и суицидов — их связывают с социальным и экономическим неблагополучием. Методология исследования основана на открытых официальных источниках и запросах госведомствам (Российская база данных по рождаемости и смертности Российской экономической школы, Росстат). По данным аналитиков, в 2022 году от отчаяния только по официальным оценкам погибли 70 тыс. россиян.

Жители сел в два раза чаще умирают от суицидов. Это может быть связано с низким уровнем жизни, плохой доступностью медицины и образования, проблемами с работой. Мужчины умирают от суицидов в четыре раза чаще, чем женщины. При этом первые используют более «надежные» способы самоубийств.

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В «лидерах» по смертности от отчаяния стоят регионы Дальнего Востока и Урала — Чукотский автономный округ, Бурятия, Забайкальский край и Магаданская область. На Чукотке и в Магаданской области 84% и 87% смертей соответственно приходятся на алкоголь. В Бурятии и Забайкальском крае больше трети — на самоубийства. Абсолютные лидеры по смертям от наркотиков — Москва и Красноярский край. В 2021 году 34% отравлений веществами в столице пришлось на героин, в 2022-м году — уже 53%. Ниже всего смертность от отчаяния в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии. В 2022 году к ним добавилась Самарская область. При этом исследователи уточняют, что не стоит забывать об особенностях статистического учета на Северном Кавказе. Так, завышенная численность населения может давать заметное снижение уровня смертности.