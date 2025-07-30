Наличие доставки на 40% увеличивает число откликов на объявление на Авито
Объявления на Авито с доставкой привлекают на 40% больше звонков и сообщений, чем предложения без такой опции
По данным платформы, объявления с возможностью доставки собирают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений.
Как объясняют в компании, доставка выгодна обеим сторонам: продавцам она помогает сделать объявление заметнее в в поиске, а покупателям — решиться на покупку. Еще одно преимущество — товар может появиться в поиске в других регионах. Вероятность продажи товаров с бесплатной доставкой вырастает в 2,5 раза.
«Галочка, беру?»:
У Авито 7 логистических компаний-партнеров и 80 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов по всей России. Также платформа запустила доставку крупногабаритных заказов весом до 200 кг.
На товары, оформленные через Авито Доставку, распространяется функция безопасной сделки: покупатель может проверить товар при получении и отказаться от покупки, если что-то не так. В этом случае деньги вернут на карту. Если товар потеряют или повредят при перевозке, его стоимость компенсируют и продавцу, и покупателю.
«Это был целый мир, а теперь его забирают»:
В московском офисе Авито обсудили планы развития категории товаров Lifestyle и наградили продавцов за высокие результаты в использовании Доставки. 34 селлера, которые завершили более 3000 заказов с Доставкой в выбранных категориях за 2025 год, получили бейдж «самурай продаж» в профиле и 15 000 бонусов на продвижение. Церемония награждения «героев доставки» станет ежегодной.
По данным Авито, самые востребованные товары в категории Lifestyle — одежда, обувь и аксессуары. С начала года категорию посещают в среднем более 26 млн уникальных пользователей в месяц. Разделы «Хобби» и «Спорт» входят в топ по объявлениям с 18,5 млн и 17,6 млн уникальных пользователей соответственно. Среди лидеров микро-категорий — «Охота», «Грампластинки» и «Книги».
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