«Их надо предать забвению». Власти Крыма предложат запретить в России использование песен иноагентов
Депутаты Крыма хотят предложить запрет на исполнение произведений иноагентов
29 июля председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что депутаты полуострова готовят документ о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иностранными агентами из реестра Минюста. Ограничение будет распространяться в том числе на интернет.
По его словам, под запрет также может попасть творчество граждан недружественных стран. Спикер заявил, что эти люди используют свое творчество как «инструмент влияния и распространения антироссийской повестки», «дискредитируют государственные институты» и «подрывают традиционные духовно-нравственные ценности».
По словам Константинова, государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого негативного воздействия.
«Нужны ли нам люди, которые при любых трудностях отрекаются от Родины, которые нам чужие? Они забыли о России, где они смогли самореализоваться, которая дала им возможность обрести популярность. Их надо предать забвению. Это не мы, а они сами перечеркнули все то, за что мы их любили. Эту любовь они тоже предали и утратили. Навсегда», — заявил Константинов.
Как писали Юга.ру, в мае 2023 года полиция нагрянула в краснодарский караоке-клуб из-за песни Верки Сердючки «Гулянка».
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