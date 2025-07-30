«Их надо предать забвению». Власти Крыма предложат запретить в России использование песен иноагентов

29 июля председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что депутаты полуострова готовят документ о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иностранными агентами из реестра Минюста. Ограничение будет распространяться в том числе на интернет.

По его словам, под запрет также может попасть творчество граждан недружественных стран. Спикер заявил, что эти люди используют свое творчество как «инструмент влияния и распространения антироссийской повестки», «дискредитируют государственные институты» и «подрывают традиционные духовно-нравственные ценности».