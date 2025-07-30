Кредит наличными Уралсиба вошел в тройку лучших займов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iJyC
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кредит наличными банка Уралсиб вошел в июльский рейтинг лучших займов

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Кредит Уралсиба занял второе место в рейтинге. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупных российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 июня 2025 года).

Читайте также:

Аналитики портала учли:

  • размер ставки;
  • полную стоимость кредита;
  • срок и сумму кредитования;
  • размер ежемесячных платежей;
  • стоимость личного страхования (если оно необходимо и влияет на размер ставки);
  • диапазон ставок;
  • возможность понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита и возврат процентов после погашения долга.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать больше о продуктах Уралсиба и ознакомиться с условиями потребительского кредитования можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57

Ранее Юга.ру писали, как банк Уралсиб помогает развиваться бизнесу на юге России.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банк России Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре покажут мультфильмы из Латинской Америки
Дагестан, Ингушетию, Ростовскую область и Адыгею признали самыми безопасными регионами в 2024 году
Жители двух округов Краснодара остались без электричества. Где нет света?
После жары на Краснодарский край обрушатся дожди и грозы
«Проблема пробок неизбежна». Власти Краснодара хотят расширить Ростовское шоссе за 22 млрд рублей
«Их надо предать забвению». Власти Крыма предложат запретить в России использование песен иноагентов

Лента новостей

Без объяснения причин
Вчера, 15:00
Без объяснения причин
Почему фейсконтроль в клубах и барах практически всегда незаконен
Покупатели магазинов «Пятёрочка» собрали почти 12 тонн корма для животных в приютах
Сегодня, 16:36
Покупатели магазинов «Пятёрочка» собрали почти 12 тонн корма для животных в приютах
В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел
Вчера, 12:24
В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел
Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика

Реклама на сайте