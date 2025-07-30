Кредит наличными Уралсиба вошел в тройку лучших займов
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Кредит наличными банка Уралсиб вошел в июльский рейтинг лучших займов
Исследование подготовил портал Выберу.ру. Кредит Уралсиба занял второе место в рейтинге. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупных российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 июня 2025 года).
Аналитики портала учли:
- размер ставки;
- полную стоимость кредита;
- срок и сумму кредитования;
- размер ежемесячных платежей;
- стоимость личного страхования (если оно необходимо и влияет на размер ставки);
- диапазон ставок;
- возможность понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита и возврат процентов после погашения долга.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать больше о продуктах Уралсиба и ознакомиться с условиями потребительского кредитования можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Ранее Юга.ру писали, как банк Уралсиб помогает развиваться бизнесу на юге России.
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