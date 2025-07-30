Кредит наличными Уралсиба вошел в тройку лучших займов

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Кредит Уралсиба занял второе место в рейтинге. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупных российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 июня 2025 года).

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