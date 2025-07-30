Медсестру в Краснодаре оштрафовали за попытку мошенничества. Она обещала не возвращать мобилизованного в зону СВО за взятку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский суд назначил медсестре военного госпиталя штраф за попытку мошенничества

29 июля «Ъ-Кубань» сообщил, что первомайский районный суд Краснодара назначил старшей медсестре 419-го военного госпиталя Елене Мацуевой штраф в 50 тыс. рублей. Ее обвиняли в мошенничестве в отношении мобилизованного военнослужащего.

Женщина пообещала не возвращать мобилизованного в зону СВО за взятку. Она признала свою вину, возместила ущерб и помогла раскрыть коррупционную схему. Уголовное дело против Мацуевой прекратили. Смягчающими обстоятельствами стали ее статусы ветерана боевых действий и труда. 

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По данным следствия, летом 2024 года сотрудники ФСБ узнали о попытке получения денег от мобилизованного сержанта через посредников. Тогда он проходил военно-врачебную комиссию. Сержанта признали ограниченно годным, однако он сомневался в этом решении и боялся отправки в зону СВО. Другой военный предложил познакомить его с персоналом поликлиники для решения вопроса.

Медсестра согласилась помочь ему за 100 тыс. рублей и определенную сумму посреднику. Мацуева пообещала госпитализировать мобилизованного и организовать санаторное лечение, чтобы за это время утвердили решение о категории годности и исключили его отправку на СВО. Следствие установило, что медсестра не могла повлиять на ситуацию и вводила военнослужащего в заблуждение.

После против сотрудников поликлиники и других лиц возбудили уголовное дело.

Как писали Юга.ру, 17 апреля издание из Ростова-на-Дону оштрафовали на 3 млн рублей за новость о закрытом бомбоубежище.

Армия Взятка Деньги Краснодар Медицина Мошенничество Правосудие СВО Суд

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