Медсестру в Краснодаре оштрафовали за попытку мошенничества. Она обещала не возвращать мобилизованного в зону СВО за взятку

29 июля «Ъ-Кубань» сообщил , что первомайский районный суд Краснодара назначил старшей медсестре 419-го военного госпиталя Елене Мацуевой штраф в 50 тыс. рублей. Ее обвиняли в мошенничестве в отношении мобилизованного военнослужащего. Женщина пообещала не возвращать мобилизованного в зону СВО за взятку. Она признала свою вину, возместила ущерб и помогла раскрыть коррупционную схему. Уголовное дело против Мацуевой прекратили. Смягчающими обстоятельствами стали ее статусы ветерана боевых действий и труда.

По данным следствия, летом 2024 года сотрудники ФСБ узнали о попытке получения денег от мобилизованного сержанта через посредников. Тогда он проходил военно-врачебную комиссию. Сержанта признали ограниченно годным, однако он сомневался в этом решении и боялся отправки в зону СВО. Другой военный предложил познакомить его с персоналом поликлиники для решения вопроса.

Медсестра согласилась помочь ему за 100 тыс. рублей и определенную сумму посреднику. Мацуева пообещала госпитализировать мобилизованного и организовать санаторное лечение, чтобы за это время утвердили решение о категории годности и исключили его отправку на СВО. Следствие установило, что медсестра не могла повлиять на ситуацию и вводила военнослужащего в заблуждение.



После против сотрудников поликлиники и других лиц возбудили уголовное дело.