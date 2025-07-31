Вышел трейлер драмы «Потерянный автобус» с Мэттью Макконахи, основанной на реальных событиях

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  • Кадр из трейлера к фильму «Потерянный автобус» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Потерянный автобус» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Сюжет «Потерянного автобуса» основан на истории реального пожара, произошедшего в Калифорнии в 2018 году (18+)

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер фильма «Потерянный автобус». Сценарий написали по документальной книге «Рай: Борьба одного города за выживание во время американского лесного пожара» Лиззи Джонсон 2021 года.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году в Калифорнии. Водителю школьного автобуса Кевину МакКею вместе с учительницей Мэри Людвиг предстоит вывезти 23 детей из окруженного лесным пожаром города Парадайс.

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Режиссером картины выступил Пол Гринграсс («Превосходство Борна»). Главные роли исполнили обладатель премии «Оскар» Мэттью Макконахи и лауреатка «Эмми» и «Золотого глобуса» Америка Феррейра.

Мировая премьера драмы состоится 19 сентября.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино под другим названием покажут «Фантастическую четверку». 

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