Вышел трейлер драмы «Потерянный автобус» с Мэттью Макконахи, основанной на реальных событиях

Сюжет «Потерянного автобуса» основан на истории реального пожара, произошедшего в Калифорнии в 2018 году (18+)

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер фильма «Потерянный автобус». Сценарий написали по документальной книге «Рай: Борьба одного города за выживание во время американского лесного пожара» Лиззи Джонсон 2021 года.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году в Калифорнии. Водителю школьного автобуса Кевину МакКею вместе с учительницей Мэри Людвиг предстоит вывезти 23 детей из окруженного лесным пожаром города Парадайс.