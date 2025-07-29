В Краснодаре в кино под другим названием покажут «Фантастическую четверку»

В краснодарских кинотеатрах покажут фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги». Это 37 по счету картина медиафраншизы Marvel (12+)

«Письма — это фантастическая четверка супергероев коммуникации: сообщение, текст, информация, контакт. Они спасают мир от одиночества и непонимания», — говорится в описании фильма.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 2 августа выход в прокат фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Ленту будут демонстрировать в формате 2D под названием «Письма».

Блокбастер основан на комиксах издательства Marvel. Картина является 37 по счету фильмом медиафраншизы и вторым перезапуском серии о Фантастической четверке.

Действие ленты начинается в 1960 году. Астронавты Рид Ричардс, Сью Шторм, Бен Гримм и Джонни Шторм отправились в космическую экспедицию, где подверглись воздействию лучей и приобрели сверхчеловеческие способности. По возвращении на Землю они сформировали супергеройскую команду. Теперь им предстоит защитить Землю от космического бога Галактуса и Серебряного Серфера.

Главные роли в картине исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Новый блокбастер Marvel получил сертификат свежести от Rotten Tomatoes в 87%. Это очень хороший показатель для супергеройского кино.