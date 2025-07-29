Отель Риксос Красная Поляна Сочи получил две престижные награды

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Премия Horeca Up Awards 2025 назвала лучшие отели и рестораны

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения премии Horeca UP Slow Luxury Awards, объединяющей ведущих отельеров, рестораторов и профессионалов гостиничного бизнеса страны. Ежегодно отбор проводит профессиональное жюри.

Генеральный менеджер Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян забрал сразу две награды в номинациях «Best GM. Lead UP. Лучший генеральный менеджер» и «Child-friendly. Лучший отель для загородного отдыха и отпуска с детьми». Двойной успех подчеркивает высокий уровень сервиса и уникальную концепцию отеля, который не только следует международным стандартам люксового гостеприимства, но и задает новые ориентиры на рынке.

Активный отдых и яркие впечатления:

«Для меня большая честь получить столь высокое признание сразу в двух номинациях. Это заслуга всей нашей команды — профессионалов, которые ежедневно вкладывают душу в создание безупрочного отдыха для каждого гостя. Мы стремимся к тому, чтобы Риксос Красная Поляна Сочи не просто соответствовал ожиданиям, а превосходил их. Особенно важно, что мы получили награду в категории Child-friendly. Современный семейный отдых требует внимания к мельчайшим деталям, и я горжусь тем, что нам удается совмещать премиальный сервис с комфортной, заботливой атмосферой для гостей всех возрастов», — подчеркнул Товмас Дарбинян.

Под руководством Товмаса Дарбиняна Риксос Красная Поляна Сочи утвердился как один из лидеров индустрии. Отель предлагает эксклюзивный сервис, включая мобильного консьержа, персонального батлера, спа-комплекс и центр функциональной медицины MedClinic & SPA Поляна 960. В числе гастрономических концепций — ресторан Layali с аутентичной турецкой кухней и Rixos Lounge с блюдами европейской традиции.

Ранее Товмас Дарбинян удостоился международного признания, став лучшим генеральным менеджером в сфере гостеприимства по версии World GM Awards, где учитывались такие критерии, как финансовая эффективность, удовлетворённость гостей, социальная ответственность и внедрение инноваций.

Как писали Юга.ру, Курорт Красная Поляна открыл продажи ски-пассов на зимний сезон со скидкой 20%.

Красная Поляна Курорты и туризм Отели Сочи

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