Отель Риксос Красная Поляна Сочи получил две престижные награды

Генеральный менеджер Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян забрал сразу две награды в номинациях «Best GM. Lead UP. Лучший генеральный менеджер» и «Child-friendly. Лучший отель для загородного отдыха и отпуска с детьми». Двойной успех подчеркивает высокий уровень сервиса и уникальную концепцию отеля, который не только следует международным стандартам люксового гостеприимства, но и задает новые ориентиры на рынке.

«Для меня большая честь получить столь высокое признание сразу в двух номинациях. Это заслуга всей нашей команды — профессионалов, которые ежедневно вкладывают душу в создание безупрочного отдыха для каждого гостя. Мы стремимся к тому, чтобы Риксос Красная Поляна Сочи не просто соответствовал ожиданиям, а превосходил их. Особенно важно, что мы получили награду в категории Child-friendly. Современный семейный отдых требует внимания к мельчайшим деталям, и я горжусь тем, что нам удается совмещать премиальный сервис с комфортной, заботливой атмосферой для гостей всех возрастов», — подчеркнул Товмас Дарбинян.

Под руководством Товмаса Дарбиняна Риксос Красная Поляна Сочи утвердился как один из лидеров индустрии. Отель предлагает эксклюзивный сервис, включая мобильного консьержа, персонального батлера, спа-комплекс и центр функциональной медицины MedClinic & SPA Поляна 960. В числе гастрономических концепций — ресторан Layali с аутентичной турецкой кухней и Rixos Lounge с блюдами европейской традиции.

Ранее Товмас Дарбинян удостоился международного признания, став лучшим генеральным менеджером в сфере гостеприимства по версии World GM Awards, где учитывались такие критерии, как финансовая эффективность, удовлетворённость гостей, социальная ответственность и внедрение инноваций.