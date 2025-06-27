Управляющего отелем Риксос Красная Поляна Сочи признали лучшим генеральным менеджером в сфере гостеприимства

В Дубае состоялась пятая церемония вручения международной премии World GM Awards. Ее присуждают лидерам в индустрии гостеприимства. Мероприятие объединило ведущих топ-менеджеров из больше чем 20 отраслей и 100 стран мира.

За время существования премии в конкурсном отборе участвовали свыше 1000 управленцев. Их профессиональные достижения оценивались по четырем ключевым критериям: лидерство, инновации, рост бизнеса и вклад в развитие общества.

Управляющий отелем Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян стал победителем премии World GM Awards в номинации «Лучший генеральный менеджер в сфере гостеприимства».