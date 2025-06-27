Управляющего отелем Риксос Красная Поляна Сочи признали лучшим генеральным менеджером в сфере гостеприимства
Управляющий отелем Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян стал победителем международной премии World GM Awards
В Дубае состоялась пятая церемония вручения международной премии World GM Awards. Ее присуждают лидерам в индустрии гостеприимства. Мероприятие объединило ведущих топ-менеджеров из больше чем 20 отраслей и 100 стран мира.
За время существования премии в конкурсном отборе участвовали свыше 1000 управленцев. Их профессиональные достижения оценивались по четырем ключевым критериям: лидерство, инновации, рост бизнеса и вклад в развитие общества.
Управляющий отелем Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян стал победителем премии World GM Awards в номинации «Лучший генеральный менеджер в сфере гостеприимства».
На Курорте Красная Поляна завершился сезон бонусного катания на лыжах и сноубордах:
«Наш отель — это не только место для сна, это место рождения эмоций, кадров будущих воспоминаний, вкуса жизни. Когда гость уезжает от нас с благодарной тишиной в душе, мы победили. Награда World GM Awards — результат ежедневной страсти и труда всей команды Риксос Красная Поляна Сочи, подтверждение того, что мы умеем создавать не просто отдых, а моменты, согревающие душу. Вся суть гостеприимства в деталях, которые невозможно измерить, и это не сервис, а талант читать между строк, видеть не гостя, а человека. И если он уезжает не только отдохнувшим, но и вдохновлённым, значит, мы действительно лидеры», — подчеркнул Товмас Дарбинян.
В номинации особое внимание уделялось оценке финансовой результативности, удовлетворенности гостей, социальной ответственности и инноваций. Под руководством Товмаса Дарбиняна отель не только подтвердил статус флагмана премиального сегмента горного туризма, но и реализовал ряд инициатив, включая модернизацию стандартов сервиса, внедрение экологических программ и разработку уникальных гостевых концепций.
Сегодня Риксос Красная Поляна Сочи — это отдых в окружении живописных горных ландшафтов, качественный сервис, включающий услуги мобильного консьержа и персонального батлера, спа-комплекс и центр функциональной медицины MedClinic & SPA Поляна 960. В отеле гостей ждут разнообразные гастрономические концепции — от аутентичной турецкой кухни в ресторане Layali до изысканных европейских блюд в Rixos Lounge.
Награда World GM Awards подтверждает высокий профессиональный уровень управления отелем и соответствует целям Риксос Красная Поляна Сочи по созданию исключительного гостевого опыта.
Как писали Юга.ру, на Курорте Красная Поляна открылся летний высокогорный палаточный лагерь.