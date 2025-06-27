Управляющего отелем Риксос Красная Поляна Сочи признали лучшим генеральным менеджером в сфере гостеприимства

Реклама НАО "Красная Поляна" ИНН: 2320102816 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLDXm
Краснодарский край

Распечатать

  • Товмас Дарбинян © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    Товмас Дарбинян © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Управляющий отелем Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян стал победителем международной премии World GM Awards

В Дубае состоялась пятая церемония вручения международной премии World GM Awards. Ее присуждают лидерам в индустрии гостеприимства. Мероприятие объединило ведущих топ-менеджеров из больше чем 20 отраслей и 100 стран мира.

За время существования премии в конкурсном отборе участвовали свыше 1000 управленцев. Их профессиональные достижения оценивались по четырем ключевым критериям: лидерство, инновации, рост бизнеса и вклад в развитие общества.

Управляющий отелем Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян стал победителем премии World GM Awards в номинации «Лучший генеральный менеджер в сфере гостеприимства».

На Курорте Красная Поляна завершился сезон бонусного катания на лыжах и сноубордах:

«Наш отель — это не только место для сна, это место рождения эмоций, кадров будущих воспоминаний, вкуса жизни. Когда гость уезжает от нас с благодарной тишиной в душе, мы победили. Награда World GM Awards — результат ежедневной страсти и труда всей команды Риксос Красная Поляна Сочи, подтверждение того, что мы умеем создавать не просто отдых, а моменты, согревающие душу. Вся суть гостеприимства в деталях, которые невозможно измерить, и это не сервис, а талант читать между строк, видеть не гостя, а человека. И если он уезжает не только отдохнувшим, но и вдохновлённым, значит, мы действительно лидеры», — подчеркнул Товмас Дарбинян.

В номинации особое внимание уделялось оценке финансовой результативности, удовлетворенности гостей, социальной ответственности и инноваций. Под руководством Товмаса Дарбиняна отель не только подтвердил статус флагмана премиального сегмента горного туризма, но и реализовал ряд инициатив, включая модернизацию стандартов сервиса, внедрение экологических программ и разработку уникальных гостевых концепций.

Сегодня Риксос Красная Поляна Сочи — это отдых в окружении живописных горных ландшафтов, качественный сервис, включающий услуги мобильного консьержа и персонального батлера, спа-комплекс и центр функциональной медицины MedClinic & SPA Поляна 960. В отеле гостей ждут разнообразные гастрономические концепции — от аутентичной турецкой кухни в ресторане Layali до изысканных европейских блюд в Rixos Lounge.

Награда World GM Awards подтверждает высокий профессиональный уровень управления отелем и соответствует целям Риксос Красная Поляна Сочи по созданию исключительного гостевого опыта.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, на Курорте Красная Поляна открылся летний высокогорный палаточный лагерь.

Красная Поляна Отели Сочи

Новости

Особенные спектакли: краснодарский инклюзивный театр «Лестница» покажет две постановки
Аномальная жара и засуха. Какую погоду в Краснодарском крае ждать в июле?
Жители Краснодара вновь пожаловались на отсутствие мобильного интернета 27 июня. Его отключают третий раз за три дня
Ветеринары жалуются на нехватку вакцин для кошек и собак. Узнали о ситуации в Краснодаре
В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Мелочи жизни» 1970 года
В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Анимация как форма искусства»

Лента новостей

«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого»
Сегодня, 11:00
«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого»
Как теневой рынок искажает данные о стоимости погребения в Краснодарском крае и Адыгее
В Краснодаре состоится премьера фильма «Мумия» о мавзолее Ленина
Вчера, 17:56
В Краснодаре состоится премьера фильма «Мумия» о мавзолее Ленина
Его снял телеканал «Спас», а на закрытый показ зовут только прихожан храмов и журналистов
Пахнет книгами и кофе. Почему возрождение «Чарли» — это победа для всего Краснодара
25 июня, 16:15
Пахнет книгами и кофе. Почему возрождение «Чарли» — это победа для всего Краснодара

Реклама на сайте