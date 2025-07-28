Карта Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших кредиток
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в июльский рейтинг лучших кредиток
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики собрали наиболее выгодные предложения, изучив текущие условия по продукту от российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 июня 2025 года).
В ходе исследования эксперты проанализировали:
- процентные ставки и их диапазон;
- полную стоимость кредита;
- длительность льготного периода кредитования;
- размер выплат кешбэка в процентах;
- лимит кредитования;
- условия снятия наличных и переводов со счета, включая правила сохранения льготного периода на эти операции;
- стоимость выпуска и обслуживания.
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«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.
Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую кредитку, которая будет доступна в день заявки после подписания документов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб расширил функционал самоинкассации в мобильном банке для бизнеса.
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