Карта Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших кредиток

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики собрали наиболее выгодные предложения, изучив текущие условия по продукту от российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 июня 2025 года). В ходе исследования эксперты проанализировали:

«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую кредитку, которая будет доступна в день заявки после подписания документов.