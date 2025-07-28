Зоозащитники раскритиковали строительство восьмого дельфинария в Сочи

В Адлерском районе возводят дельфинарий за 39,5 млн рублей. Защитники китообразных обеспокоены и призывают создать петицию об отмене строительства

26 июля в телеграм-канале центра спасения дельфинов «Дельфа» появилась информация о строительстве нового дельфинария в Сочи. Он станет восьмым по счету на курорте.

В публикации отмечается, что комплекс расположится в Адлерском районе. По данным сайта Госзакупок, он представляет собой сборно-разборную конструкцию со специальным резервуаром в виде бассейна. На строительство дельфинария власти потратят около 39,5 млн рублей.

Директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей выразила обеспокоенность строительством.

«Жители и гости Сочи — вам нужна новая тюрьма для дельфинов? Уверены, что нет. Тем более в таком уникальном месте, как Сочи, где дельфинов в море можно видеть круглый год», — прокомментировала она.