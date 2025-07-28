Зоозащитники раскритиковали строительство восьмого дельфинария в Сочи

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Адлерском районе возводят дельфинарий за 39,5 млн рублей. Защитники китообразных обеспокоены и призывают создать петицию об отмене строительства

26 июля в телеграм-канале центра спасения дельфинов «Дельфа» появилась информация о строительстве нового дельфинария в Сочи. Он станет восьмым по счету на курорте. 

В публикации отмечается, что комплекс расположится в Адлерском районе. По данным сайта Госзакупок, он представляет собой сборно-разборную конструкцию со специальным резервуаром в виде бассейна. На строительство дельфинария власти потратят около 39,5 млн рублей. 

Директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей выразила обеспокоенность строительством.

«Жители и гости Сочи — вам нужна новая тюрьма для дельфинов? Уверены, что нет. Тем более в таком уникальном месте, как Сочи, где дельфинов в море можно видеть круглый год», — прокомментировала она. 

Центр «Дельфа» выпустил правила наблюдения за дельфинами в море:

Белей отметила, что «дельфинарии — это пережитки прошлого», которые развивают потребительское отношение к животным, а также напомнила, почему такие комплексы вредят китообразным. 

В комментариях пользователи также выразили недовольство и предложили создать петицию об отмене создания дельфинария.  

«Что можно сделать, чтобы остановить стройку этой тюрьмы?» 

«Боже, какой ужас! Только и мучают дельфинов, они ведь тоже хотят свободы и жить на расстоянии от людей».

«Нужно создать петицию! И будем голосовать. Кто умеет, сформируйте электронно».

Как писали Юга.ру, в марте 2025 года в Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов.

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