Зоозащитники раскритиковали строительство восьмого дельфинария в Сочи
В Адлерском районе возводят дельфинарий за 39,5 млн рублей. Защитники китообразных обеспокоены и призывают создать петицию об отмене строительства
26 июля в телеграм-канале центра спасения дельфинов «Дельфа» появилась информация о строительстве нового дельфинария в Сочи. Он станет восьмым по счету на курорте.
В публикации отмечается, что комплекс расположится в Адлерском районе. По данным сайта Госзакупок, он представляет собой сборно-разборную конструкцию со специальным резервуаром в виде бассейна. На строительство дельфинария власти потратят около 39,5 млн рублей.
Директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей выразила обеспокоенность строительством.
«Жители и гости Сочи — вам нужна новая тюрьма для дельфинов? Уверены, что нет. Тем более в таком уникальном месте, как Сочи, где дельфинов в море можно видеть круглый год», — прокомментировала она.
Центр «Дельфа» выпустил правила наблюдения за дельфинами в море:
Белей отметила, что «дельфинарии — это пережитки прошлого», которые развивают потребительское отношение к животным, а также напомнила, почему такие комплексы вредят китообразным.
В комментариях пользователи также выразили недовольство и предложили создать петицию об отмене создания дельфинария.
«Что можно сделать, чтобы остановить стройку этой тюрьмы?»
«Боже, какой ужас! Только и мучают дельфинов, они ведь тоже хотят свободы и жить на расстоянии от людей».
«Нужно создать петицию! И будем голосовать. Кто умеет, сформируйте электронно».
Как писали Юга.ру, в марте 2025 года в Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов.