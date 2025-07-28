В Краснодаре в сентябре откроют термальный комплекс на 1,5 тыс. посетителей. В него уже набирают персонал

Краснодарский край

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  • © Фото lifeforstock, сайт freepik.com
    © Фото lifeforstock, сайт freepik.com

В торгово-развлекательном центре «OZ Молл» в сентябре ожидается открытие термального комплекса

27 июля портал 93.ру сообщил, что в Краснодаре термальный комплекс «Термолэнд» начнет работать в конце августа — начале сентября. Точная дата станет известна позже.

«Термолэнд» площадью 8,5 тыс. кв. метров откроют в ТРК «OZ Молл» на улице Крылатой. В его строительство вложили 500 млн рублей.

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Термальный комплекс рассчитан на 1,5 тыс. человек, в пиковые моменты — 2,5-3 тыс. Он включает открытую и закрытую зоны. Здесь сделали детскую площадку с шезлонгами, бассейн, бани, соляную пещеру, купель и бар. Для посетителей будут доступны СПА, массаж.

Компания уже набирает персонал для работы в «Термолэнде», объявив о вакансиях в интернете. 

Напомним, комплекс на улице Крылатой строят с 2023 года. Первоначально запуск планировался на конец 2024-го, но сроки скорректировали.

Еще один «Термолэнд» площадью 12 тыс. кв. метров строится в районе Западного обхода за 600 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей.

OZ Mall Бассейны Инфраструктура Краснодар отдых Развлечения Строительство

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