В Краснодаре в сентябре откроют термальный комплекс на 1,5 тыс. посетителей. В него уже набирают персонал

В торгово-развлекательном центре «OZ Молл» в сентябре ожидается открытие термального комплекса

«Термолэнд» площадью 8,5 тыс. кв. метров откроют в ТРК «OZ Молл» на улице Крылатой. В его строительство вложили 500 млн рублей.

27 июля портал 93.ру сообщил , что в Краснодаре термальный комплекс «Термолэнд» начнет работать в конце августа — начале сентября. Точная дата станет известна позже.

Термальный комплекс рассчитан на 1,5 тыс. человек, в пиковые моменты — 2,5-3 тыс. Он включает открытую и закрытую зоны. Здесь сделали детскую площадку с шезлонгами, бассейн, бани, соляную пещеру, купель и бар. Для посетителей будут доступны СПА, массаж.

Компания уже набирает персонал для работы в «Термолэнде», объявив о вакансиях в интернете.

Напомним, комплекс на улице Крылатой строят с 2023 года. Первоначально запуск планировался на конец 2024-го, но сроки скорректировали.

Еще один «Термолэнд» площадью 12 тыс. кв. метров строится в районе Западного обхода за 600 млн рублей.