В сети говорят о блокировке WhatsApp* с 1 августа. В Госдуме это опровергли

В Госдуме отреагировали на слухи о блокировке WhatsApp* и назвали их нелепым вбросом

27 июля журналистка Анастасия Кашеварова сообщила, что 1 августа в России заблокируют WhatsApp* и VPN-сервисы. Она отметила, что мессенджер является платформой для мошенников, вербовщиков и украинских военных. Кашеварова добавила, что WhatsApp* должны были заблокировать еще 1 июля, но по техническим причинам не смогли это сделать.

«Я очень надеюсь, что у наших киберджедаев все получится и работа мессенджера прекратится на территории страны. Россия неоднократно выставляла претензии мессенджеру, но встречных шагов не было. Разговор о блокировке мессенджера не новый», — написала журналистка. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Газетой.ру» назвал информацию о блокировке WhatsApp* очередным нелепым вбросом. «Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал он.