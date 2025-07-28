В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с очень сильной жары в 40 °C

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 28-29 июля. Температура воздуха достигнет опасных отметок

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 28-29 июля территорию Кубани настигнет сильная и опасная жара. В регионе будет малооблачно и без осадков. По данным метеорологов, днем температура воздуха достигнет 39-40 °C, ночью прохладнее — 20-25 °C. В горах ночью — 12-17 °С, днем — 22-27 °С.

Жара до 43 °C и мало осадков:

На Черноморском побережье ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достигать до 13 м/с. Температура воздуха ночью — 21-26 °С, днем — 37-38 °C.

В Краснодаре в начале рабочей недели тоже прогнозируют сильную жару. Температура воздуха ночью — 23-25 °С, днем — 37-38 °С.

В период жары синоптики рекомендуют ограничить пребывание на открытом солнце, пить больше воды и избегать перегрева в транспорте и душных помещениях.



Также пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что 28 июля в регионе ожидается высокая опасность пожаров. На Кубани действует штормовое предупреждение.