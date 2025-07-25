T2 усилит мобильную связь на стадионе и в парке «Краснодар»

Оператор мобильной связи T2 и ФК «Краснодар» договорились о стратегическом сотрудничестве. Оператор развернет высокоскоростное indoor-покрытие на стадионе и усилит сеть в парке «Краснодар»

25 июля Юга.ру посетили пресс-конференцию о начале сотрудничества футбольного клуба «Краснодар» с оператором мобильной связи T2. Соглашение подписали директор по маркетингу T2 Егор Бормусов и гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. На встрече «быков» представлял вице-президент ФК «Краснодар» Арам Фундукян.

Отвечая на вопросы журналистов, Бормусов сказал, что переговоры по подписанию заняли около четырех месяцев, а сумма сделки — коммерческая тайна. Контракт о партнерстве рассчитан на сезон 2025/26. При этом контракт предусматривает продление, в котором, по словам спикеров, заинтересованы обе стороны.

Они отметили, что стремление к долгосрочному партнерству отражает намерение сторон воплощать значимые инициативы, развивающие технологическую среду, спорт и повышающие комфорт жителей и гостей Кубани.

Ключевым в партнерстве станет развитие высокоскоростного indoor-покрытия на стадионе и усиление сети в парке. Рядом появятся новые базовые станции связи, а нынешнюю инфраструктуру модернизируют под растущий трафик. Устойчивое покрытие на стадионе позволит абонентам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью даже во время аншлаговых матчей. Бормусов уточнил, что такие работы обычно длятся менее года.