T2 усилит мобильную связь на стадионе и в парке «Краснодар»

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Краснодарский край

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  • Пресс-конференция о партнерстве T2 и ФК «Краснодар» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Пресс-конференция о партнерстве T2 и ФК «Краснодар» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Оператор мобильной связи T2 и ФК «Краснодар» договорились о стратегическом сотрудничестве. Оператор развернет высокоскоростное indoor-покрытие на стадионе и усилит сеть в парке «Краснодар»

25 июля Юга.ру посетили пресс-конференцию о начале сотрудничества футбольного клуба «Краснодар» с оператором мобильной связи T2. Соглашение подписали директор по маркетингу T2 Егор Бормусов и гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. На встрече «быков» представлял вице-президент ФК «Краснодар» Арам Фундукян.

Отвечая на вопросы журналистов, Бормусов сказал, что переговоры по подписанию заняли около четырех месяцев, а сумма сделки — коммерческая тайна. Контракт о партнерстве рассчитан на сезон 2025/26. При этом контракт предусматривает продление, в котором, по словам спикеров, заинтересованы обе стороны.

Они отметили, что стремление к долгосрочному партнерству отражает намерение сторон воплощать значимые инициативы, развивающие технологическую среду, спорт и повышающие комфорт жителей и гостей Кубани.

Ключевым в партнерстве станет развитие высокоскоростного indoor-покрытия на стадионе и усиление сети в парке. Рядом появятся новые базовые станции связи, а нынешнюю инфраструктуру модернизируют под растущий трафик. Устойчивое покрытие на стадионе позволит абонентам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью даже во время аншлаговых матчей. Бормусов уточнил, что такие работы обычно длятся менее года.

Нет сети:

«Многие, кто ходят на наши матчи, иногда жалуются, что связь плохая, не работает, особенно если аншлаг, если чемпионский матч. Ни дозвониться, ни отправить, ни загрузить фото. Уверен, что с такой компанией, как T2, эти проблемы уйдут в прошлое», — пояснил Фундукян.

Т2 намерена поддержать краснодарцев и болельщиков. Компания планирует интегрировать ряд партнерских инициатив в программу лояльности «Больше»: для абонентов T2 начнут действовать специальные предложения.

Бормусов добавил, что во время сезона 2025/26 сотрудничество будет заметно визуально: фирменная айдентика T2 появится на рекламных поверхностях парка и стадиона на матчах, а символика «быков» появится в салонах связи.

  • Пресс-конференция о партнерстве T2 и ФК «Краснодар» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Пресс-конференция о партнерстве T2 и ФК «Краснодар» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Пресс-конференция о партнерстве T2 и ФК «Краснодар» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Пресс-конференция о партнерстве T2 и ФК «Краснодар» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Бормусов поблагодарил руководство клуба за то, что выбрали в партнеры именно T2. Он нашел это решение неслучайным, поскольку «наши бренды близки по своему духу, философии и идеологии».

«Мы как бренд T2 всегда отличались от других операторов мобильной связи, мы всегда играем по другим правилам, мы всегда стоим на стороне наших абонентов, и это нас исторически отличало от всех других игроков рынка», — подчеркнул директор по маркетингу T2.

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