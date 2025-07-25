T2 усилит мобильную связь на стадионе и в парке «Краснодар»
Оператор мобильной связи T2 и ФК «Краснодар» договорились о стратегическом сотрудничестве. Оператор развернет высокоскоростное indoor-покрытие на стадионе и усилит сеть в парке «Краснодар»
25 июля Юга.ру посетили пресс-конференцию о начале сотрудничества футбольного клуба «Краснодар» с оператором мобильной связи T2. Соглашение подписали директор по маркетингу T2 Егор Бормусов и гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. На встрече «быков» представлял вице-президент ФК «Краснодар» Арам Фундукян.
Отвечая на вопросы журналистов, Бормусов сказал, что переговоры по подписанию заняли около четырех месяцев, а сумма сделки — коммерческая тайна. Контракт о партнерстве рассчитан на сезон 2025/26. При этом контракт предусматривает продление, в котором, по словам спикеров, заинтересованы обе стороны.
Они отметили, что стремление к долгосрочному партнерству отражает намерение сторон воплощать значимые инициативы, развивающие технологическую среду, спорт и повышающие комфорт жителей и гостей Кубани.
Ключевым в партнерстве станет развитие высокоскоростного indoor-покрытия на стадионе и усиление сети в парке. Рядом появятся новые базовые станции связи, а нынешнюю инфраструктуру модернизируют под растущий трафик. Устойчивое покрытие на стадионе позволит абонентам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью даже во время аншлаговых матчей. Бормусов уточнил, что такие работы обычно длятся менее года.
«Многие, кто ходят на наши матчи, иногда жалуются, что связь плохая, не работает, особенно если аншлаг, если чемпионский матч. Ни дозвониться, ни отправить, ни загрузить фото. Уверен, что с такой компанией, как T2, эти проблемы уйдут в прошлое», — пояснил Фундукян.
Т2 намерена поддержать краснодарцев и болельщиков. Компания планирует интегрировать ряд партнерских инициатив в программу лояльности «Больше»: для абонентов T2 начнут действовать специальные предложения.
Бормусов добавил, что во время сезона 2025/26 сотрудничество будет заметно визуально: фирменная айдентика T2 появится на рекламных поверхностях парка и стадиона на матчах, а символика «быков» появится в салонах связи.
Бормусов поблагодарил руководство клуба за то, что выбрали в партнеры именно T2. Он нашел это решение неслучайным, поскольку «наши бренды близки по своему духу, философии и идеологии».
«Мы как бренд T2 всегда отличались от других операторов мобильной связи, мы всегда играем по другим правилам, мы всегда стоим на стороне наших абонентов, и это нас исторически отличало от всех других игроков рынка», — подчеркнул директор по маркетингу T2.
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