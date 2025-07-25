Московский суд заключил под стражу полицейских, передававших информацию телеграм-каналу Baza. Их обвиняют в превышении должностных полномочий

Предыстория. 22 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что полицейские пришли с обысками в офис паблика Baza. Об этом рассказали сами журналисты.



Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые передавали журналистам «информацию ограниченного доступа». Факты передачи информации зафиксировали в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Тогда имена полицескйих не разглашались.

24 июля телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы сообщил о троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от сотрудников телеграм-канала Baza.

Среди них — начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев, а также оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев и оперуполномоченный УМВД Белгорода Александр Селиванов.

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Сотрудников заключили под стражу на 1 месяц и 27 суток.