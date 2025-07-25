Суд арестовал троих полицейских, сливавших информацию журналистам. Один из них — начальник дежурной части УМВД по Краснодару
Московский суд заключил под стражу полицейских, передававших информацию телеграм-каналу Baza. Их обвиняют в превышении должностных полномочий
Предыстория. 22 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что полицейские пришли с обысками в офис паблика Baza. Об этом рассказали сами журналисты.
Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые передавали журналистам «информацию ограниченного доступа». Факты передачи информации зафиксировали в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Тогда имена полицескйих не разглашались.
24 июля телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы сообщил о троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от сотрудников телеграм-канала Baza.
Среди них — начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев, а также оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев и оперуполномоченный УМВД Белгорода Александр Селиванов.
Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Сотрудников заключили под стражу на 1 месяц и 27 суток.
«За стойкую антикоррупционную позицию»:
По сообщению телеграм-канала Baza, один из задержанных, Александр Селиванов, признал вину. На момент заседания он уже был уволен и не являлся действующим сотрудником полиции. По версии следствия, в материалах дела упоминается три эпизода по статье о превышении полномочий и три о взятке на сумму 137 тыс. рублей.
Ранее, 23 июля, Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Их обвиняют по статье о даче взятки в крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Сотрудников Baza также заключили под стражу на 1 месяц и 27 суток.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре задержали заведующего отделением онкоурологии. При обыске у него нашли 7,8 млн рублей и 5,4 тыс. долларов.