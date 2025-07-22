Следком возбудил уголовное дело против полицейских, сливающих информацию журналистам. Нарушения выявили в Краснодарском крае
Следственный комитет выявил факты «незаконной передачи информации ограниченного доступа»
22 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что полицейские пришли с обысками в офис паблика Baza. Об этом рассказали сами журналисты. При этом они заявили, что не знают суть претензий.
Обыски также прошли в квартире главреда Baza Глеба Трифонова. Силовики увезли его в неизвестном направлении. Все сотрудники издания перестали выходить на связь.
Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые передавали журналистам «информацию ограниченного доступа». Потом эти данные публиковали «на одном из каналов мессенджера Telegram». Речь может идти о паблике Baza.
По данным следователей, факты передачи информации зафиксировали в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Везде прошли обыски.
Полицейских, которые незаконно передавали информацию, СК не называет. По уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы.
Как писали Юга.ру, в начале июля СМИ сообщили, что оперативники провели обыски у главы МВД Ингушетии. Позже полиция опровергла эту информацию.