В Карачаево-Черкесии заложат 200 гектаров новых фруктовых садов

Власти Карачаево-Черкесии, Сбер, «Кавказ.РФ» и «Архыз-Фрут Логистик» подписали соглашение о закладке 200 га фруктовых садов в Прикубанском районе республики

В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии стартовал проект по закладке 200 га фруктовых садов. Соглашение о его реализации подписали власти республики, Юго-Западный Сбербанк, госкорпорация «Кавказ.РФ» и инвестор — «Архыз-Фрут Логистик», проектная компания ведущего южного производителя фруктов «Сады Ставрополья».

Суть соглашения объяснил председатель совета директоров «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов: «Мы работаем в этой отрасли давно и уже добились внушительных бизнес-результатов в разных субъектах. Проект «Архыз-Фрут Логистик» в дополнение к собственному капиталу, получит льготный займ на реализацию второго этапа закладки 200 га интенсивных садов. Это позволит довести действующий актив до 500 га. Оцениваем суммарную стоимость второго этапа в 1,3 млрд рублей, из них более 75% получим в Сбербанке как целевой займ при поддержке «Кавказ.РФ» и Правительства Карачаево-Черкесской Республики».

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Закладка новых садов — один из ключевых проектов для экономики Карачаево-Черкесии, входящий в число «прорывных» в Модели экономического развития республики. Как отметил Глава КЧР Рашид Темрезов, садоводство входит в топ-5 драйверов роста местной экономики. По его словам, в республике уже более 1100 га интенсивных садов. Новые 200 га увеличат эту площадь к концу года на 20%. Ожидаемый урожай яблок и груш в этом году составит 34 тысячи тонн, что на 6% больше прошлогоднего.

Темрезов подчеркнул долгосрочные планы: к 2030 году площадь фруктовых садов в КЧР должна достичь 2500 га. Проект включает строительство крупного фруктохранилища мощностью 60 тысяч тонн. Это позволит удвоить объемы производства фруктов в регионе.

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Председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников рассказал, что для нового проекта банк совместно с «Кавказ.РФ» запустил пилотный механизм индивидуального долгосрочного (15 лет) финансирования. В этом году этот формат господдержки стратегических проектов планируют распространить и на другие регионы Северного Кавказа, ожидая от этого мультипликативного эффекта для всего макрорегиона.

Генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов подтвердил эффективность партнерства со Сбером, напомнив, что только в прошлом году на Кавказе вместе профинансировали 92 проекта на 2,5 млрд рублей. Он выразил уверенность, что новый пилотный механизм долгосрочного финансирования агросектора будет востребован бизнесом СКФО.