По информации крупнейшей торговой сети «Пятёрочка», за последние несколько лет спрос на детское питание российских брендов вырос примерно на 27%. Рынок существенно изменился, во многом из-за ухода зарубежных компаний и усиления локальных игроков. Юга.ру решили узнать, как производят детское питание в России, и отправились в станицу Старовеличковскую Калининского района. С 2019 года здесь работает завод «Фруктис» по изготовлению фруктового пюре и соков в паучах.

Это одно из крупнейших предприятий в стране по переработке фруктов и овощей полного цикла — от выращивания до упаковки. Ежегодно на производстве перерабатывают около 150 тыс. тонн продуктов и выпускают 120 млн единиц товара.

На полках супермаркетов по всей России пюре из станицы Старовеличковской продается под самыми популярными брендами детского питания. С 2024-го завод выпускает продукцию и для «Пятёрочки» — ежемесячно предприятие изготавливает для магазинов сети около 700 тысяч паучей под эксклюзивной торговой маркой (ЭТМ) HoneyKid, спрос на которую за последний год вырос на 89%.

Почему яблоко нужно срывать «через пальчик», зачем в линию встроен рентген и другие секреты производства читайте в нашем репортаже.

Откуда берутся овощи и фрукты для пюре Фрукты, ягоды и овощи для пюре завод выращивает на собственных полях и закупает у проверенных фермеров Кубани и ближайших регионов. Например, яблоки собирают в Краснодарском крае, Ставрополе, Кабардино-Балкарии и Крыму. Контракт заключают только с безопасными поставщиками: перед этим лаборатория завода обязательно проверяет почву и плоды с хозяйств на отсутствие пестицидов.

Один из поставщиков завода разбил в соседней станице Старонижестеблиевской яблоневый сад площадью 300 га — это больше 400 футбольных полей или примерно 13 парков «Краснодар». С одного гектара здесь собирают примерно 35 тонн яблок разных сортов: от сладкой «Галы» среднего размера до «пинк леди», едва умещающейся в ладонь. Последние убирают в ноябре, так что мы застали сад во всей красе.

Яблоневый сад в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневый сад в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневый сад в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневый сад в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневые сады здесь заложили еще в 80-х и место выбрали неслучайно: это самая высокая точка населенного пункта, где не задерживаются осадки. Сегодняшний сад — молодой. Каждое деревце растили в питомнике и прививали агрономы хозяйства.

Перед сбором яблоки проходят тест на зрелость, или крахмальную пробу: фрукт делят пополам и капают на мякоть йод, через 5-10 минут незрелый плод синеет из-за обилия крахмала, а спелый «пускает кольца» от семечек к кожуре — через 4-5 дней такие яблоки пора снимать.

Сбор урожая доверяют только проверенным работникам, объясняет главный агроном, питомниковод компании «Здоровые Фрукты» Сергей Буданов: «Яблоко надо сорвать «через пальчик», то есть за плодоножку. Не нажимая на плод пальцами, аккуратно положить его в ведро, а оттуда каждое яблоко отдельно уложить в контейнер». Если обращаться с яблоком небрежно, через 15-20 минут на месте нажима или удара появится темное пятно — такой фрукт забракует заказчик.

Собранные плоды везут в хранилище, откуда их регулярно отгружают партиями на завод.

Яблоневые сады в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

главный агроном, питомниковод компании «Здоровые Фрукты» Сергей Буданов © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневые сады в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневые сады в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневые сады в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневые сады в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоневые сады в станице Старонижестеблиевской © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Начало производства: скважина, ястребы, силос Наша экскурсия, как и само производство, начинается с воды. Завод добывает ее из собственной артезианской скважины и очищает трижды: удаляет соли жесткости, пропускает через угольный фильтр и ультрафиолетовую лампу.

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

Местная странность: в небе над нами нет птиц, но повсюду доносятся их крики. «Это звуки ястребов и других хищников из специальных установок, — объясняет исполнительный директор завода Александр Галкин. — Они отпугивают голубей, воробьев и других птиц — это одно из условий пищевой безопасности, птицы не должны попасть на производственную площадку».

С фермерских хозяйств фуры доставляют яблоки к силосу — хранилищу с большими железными желобами. Благодаря зубцам и ячейкам красные и зеленые яблоки можно подать в разных пропорциях, чтобы сбалансировать вкус.

Выгрузка яблок в силос © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Выгрузка яблок в силос © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Выгрузка яблок в силос © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Выгрузка яблок в силос © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Выгрузка яблок в силос © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Отсюда по тоннелю с водой фрукты плывут к конвейеру, который поднимает их в цех. После полировки щеточной машиной и еще двух стадий ополаскивания сотрудники вручную отбраковывают некондиционные яблоки. Затем в закрытой системе машины удаляют кожуру, семечки, плодоножки и превращают фрукты в пюре.

Яблоки на конвейере © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоки на конвейере © Фото торговой сети «Пятёрочка»

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

Яблоки на конвейере © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Мякоть измельчают через сито 0,5 мм, поэтому пюре получается нежным и густым. После стерилизации его разливают в 200-литровые бочки. Всего на площадке хранится около 45 тыс. тонн сырья.

Директор отметил важный нюанс местного производства: «Большинство пестицидов находится на внешней стороне яблока. Поэтому сначала мы убираем кожицу «на холодную», и только потом нагреваем, измельчаем и протираем в пюре. Это минимизирует попадание различных веществ с кожицы внутрь плода. Многие производители работают по-другому: измельчают, а затем нагревают». Упаковки с сырьем отправляют в купажное отделение.

Бочки с сырьем на площадке © Фото торговой сети «Пятёрочка»

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

Бочки с сырьем на площадке © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Бочки с сырьем на площадке © Фото торговой сети «Пятёрочка»

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

Купажное отделение: смешать, нагреть и стерилизовать Насос закачивает сырье в купажную емкость с мешалками и весовыми датчиками. Если пюре многосоставное, например, яблоко-груша, компоненты смешивают по рецепту. До и после этих манипуляций собственная лаборатория завода проверяет продукцию на аллергены, пестициды и органолептические характеристики продукта: кислотность, цвет, вкус, консистенцию и другие.

Затем пюре проходит еще три испытания — в стерилизаторе, деаэраторе и гомогенизаторе. Первый нагревает продукт до 60 °С, второй удаляет остаточный кислород (чтобы продукт не окислился в пауче), третий стабилизирует пюре под давлением, чтобы оно не расслоилось при хранении.

В купажном отделении © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В купажном отделении © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В купажном отделении © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В купажном отделении © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В купажном отделении © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В купажном отделении © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В купажном отделении © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Проверка пюре в лаборатории © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Проверка пюре в лаборатории © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Измельченную мякоть многократно фильтруют. Частички свыше одного мм «ловят» два фильтра и магнитный сепаратор, чтобы в пюре случайно не попали, например, фрагменты кожицы. Из купажного отделения горячее пюре по специальным кранам поступает на фасовку.

Фасовочный цех: проверка давлением и рентгеном В фасовочном цеху шумно — работают три производственные линии. Почти все процессы здесь автоматизированы.

Перед использованием партию паучей проверяют на герметичность: образцы опускают в воду под давлением 10 бар. Бракованная упаковка взрывается или выпускает пузырьки воздуха.

Специальные машины маркируют проверенные паучи, наполняют их пюре и закрывают крышками. Упакованное пюре стерилизуют еще 3,5 минуты. Встроенный в линию рентген-сканер проверяет каждый пауч на наличие посторонних частиц.

В фасовочном цеху © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В фасовочном цеху © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В фасовочном цеху © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В фасовочном цеху © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В фасовочном цеху © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В фасовочном цеху © Фото торговой сети «Пятёрочка»

В фасовочном цеху © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Упаковку еще раз испытывают на прочность под прессом в 4 бара: если она не выдержала, всю партию утилизируют. Готовые и прошедшие все стадии отбора паучи увозят на склад для дальнейшей транспортировки.

На складе © Фото торговой сети «Пятёрочка»

Метод горячего розлива, который используют на заводе, позволяет продукции храниться год. Всё это время завод несет ответственность за каждую единицу товара.

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Потребитель голосует HoneyKid неоднократно получала профессиональные награды, включая 11 золотых медалей на конкурсе «Гарантия качества» в 2022 и 2023 годах.

Также ритейлер ежедневно отслеживает обратную связь от покупателей в приложении сети. «Это отличная функция, которую мы настоятельно рекомендуем использовать, так как она приносит пользу всем участникам процесса. Во-первых, потребитель получает возможность оставить отзыв о товаре, давая тем самым важную обратную связь. Это помогает нам лучше понять, какие аспекты продукции требуют улучшения. Например, если ребёнок отказывается от какого-то продукта, возможно, ему кажется, что вкус слишком кислый. В таком случае родитель может поделиться своими наблюдениями, написав отзыв. Далее мы связываемся с производителем и сообщаем ему о замечаниях со стороны покупателей. Вместе ищем пути решения проблемы, чтобы устранить возможные недостатки и повысить качество товара», — резюмировала бренд-менеджер СТМ торговой сети «Пятёрочка» в категории «детские товары» Анна Горбатова.

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

© Фото торговой сети «Пятёрочка»

© Фото торговой сети «Пятёрочка»