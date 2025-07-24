Уралсиб расширил возможности онлайн-обслуживания для клиентов-нотариусов

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил новый раздел «Сделки нотариуса» в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн»

Раздел «Сделки нотариуса» доступен для клиентов, у которых открыт публичный депозитный счет нотариуса (ПДСН) в банке Уралсиб с условием начисления процентов в разрезе депонированных сумм.

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В этом разделе можно создать новую сделку, оформить к ней распоряжение о зачислении денежных средств на ПДСН, полученных от депонента, или о списании суммы в пользу получателя с ПДСН.

Подробности о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза.

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