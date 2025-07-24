Уралсиб расширил возможности онлайн-обслуживания для клиентов-нотариусов
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iJy6
Банк Уралсиб запустил новый раздел «Сделки нотариуса» в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн»
Раздел «Сделки нотариуса» доступен для клиентов, у которых открыт публичный депозитный счет нотариуса (ПДСН) в банке Уралсиб с условием начисления процентов в разрезе депонированных сумм.
Читайте также:
В этом разделе можно создать новую сделку, оформить к ней распоряжение о зачислении денежных средств на ПДСН, полученных от депонента, или о списании суммы в пользу получателя с ПДСН.
Подробности о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза.