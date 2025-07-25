В Краснодаре пройдет лекция «Аниме и родственные узы»

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 июля лекцию «Аниме и родственные узы». Встречу проведет филолог Елена Хомухина.

Спикер расскажет, почему в последние годы выходит так много проектов на семейную тему и как это связано с демографической ситуацией и общественными процессами в Японии. Также участники поговорят о том, как аниме учит говорить о важных вещах простыми словами и почему иногда именно в этой форме люди лучше всего понимают, как нуждаются в близости и поддержке.