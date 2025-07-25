В Краснодаре пройдет лекция «Аниме и родственные узы»

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с Rutube-канала «Экспонента фильм»
    © Скриншот видео с Rutube-канала «Экспонента фильм»

Филолог расскажет, как видит концепт семьи современная японская анимация (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 июля лекцию «Аниме и родственные узы». Встречу проведет филолог Елена Хомухина.

Спикер расскажет, почему в последние годы выходит так много проектов на семейную тему и как это связано с демографической ситуацией и общественными процессами в Японии. Также участники поговорят о том, как аниме учит говорить о важных вещах простыми словами и почему иногда именно в этой форме люди лучше всего понимают, как нуждаются в близости и поддержке.

Андроиды, овцы, Райан Гослинг:

Вместе со слушателями Елена Хомухина разберет аниме «Spy × Family», «Мой счастливый брак», «Если бы моя жена стала младшеклассницей», «Вы правда женитесь?», «Четверо братьев Юдзуки» и «Любовь с кончиков пальцев».

Встреча состоится 27 июля в 17:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 июля пройдет лекция о творчестве рок-группы Genesis.

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В Краснодаре пройдет лекция «Аниме и родственные узы»
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