В Краснодаре пройдет лекция «Аниме и родственные узы»
Филолог расскажет, как видит концепт семьи современная японская анимация (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 июля лекцию «Аниме и родственные узы». Встречу проведет филолог Елена Хомухина.
Спикер расскажет, почему в последние годы выходит так много проектов на семейную тему и как это связано с демографической ситуацией и общественными процессами в Японии. Также участники поговорят о том, как аниме учит говорить о важных вещах простыми словами и почему иногда именно в этой форме люди лучше всего понимают, как нуждаются в близости и поддержке.
Андроиды, овцы, Райан Гослинг:
Вместе со слушателями Елена Хомухина разберет аниме «Spy × Family», «Мой счастливый брак», «Если бы моя жена стала младшеклассницей», «Вы правда женитесь?», «Четверо братьев Юдзуки» и «Любовь с кончиков пальцев».
Встреча состоится 27 июля в 17:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись.
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