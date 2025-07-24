Андроиды, овцы, Райан Гослинг. В краснодарском книжном обсудят книгу Филипа Дика и ее экранизации

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера фильма «Бегущий по лезвию 2049» © Скриншот видео с Rutube-канала Sony Pictures Россия
    Кадр из трейлера фильма «Бегущий по лезвию 2049» © Скриншот видео с Rutube-канала Sony Pictures Россия

В Краснодаре пройдет лекция о книге «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и фильмах «Бегущий по лезвию» (18+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 26 июля лекцию, посвященную книге писателя Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Также на мероприятии разберут экранизацию книги — фильм режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», а также его сиквел — «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева. 

На встрече участники обсудят:

  • кто лучший «блэйдраннер» франшизы — Харрисон Форд или Райан Гослинг;
  • как мечта о лучшей жизни может превратить человека в бездушное чудовище;
  • кто такие репликанты;
  • почему первоначальные версии сценария экранизации книги не нравились Филипу Дику и многое другое. 

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Встреча состоится 26 июля в 17:00 в книжном магазине «Чарли» по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная регистрация

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Андроиды, овцы, Райан Гослинг. В краснодарском книжном обсудят книгу Филипа Дика и ее экранизации
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