В Краснодаре пройдет лекция о творчестве рок-группы Genesis

Чайный бар «Шаманика» анонсировал на 26 июля встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британской рок-группе Genesis.

Британская рок-группа Genesis появилась в 1967 году. За свою музкальную историю коллектив продал по всему миру больше 150 млн альбомов. Foxtrot — вторая пластинка Genesis, записанная в так называемом «классическом составе» (Энтони Бэнкс, Питер Гэбриел, Фил Коллинз, Майкл Резерфорд и Стивен Хэкетт).

Начало в 14:00. Лекция пройдет по адресу улица Седина, 17. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Roxette, Ozric Tentacles, Nightwish, Дэвида Боуи, Kate Bush.