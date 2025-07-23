В Краснодаре пройдет лекция о творчестве рок-группы Genesis

Краснодарский край

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  • Genesis © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
    Genesis © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Краснодарский меломан расскажет о создании и смыслах альбома Foxtrot группы Genesis (16+)

Чайный бар «Шаманика» анонсировал на 26 июля встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британской рок-группе Genesis.

Программа:

  • рассказ о творчества коллектива, принадлежавшего к движению прогрессивного рока;
  • прослушивание на оригинальном фирменном виниле песен альбома Foxtrot 1972 года;
  • разбор музыкальных композиций и текстов;
  • интерактивный анализ.

Рокфеллер и «позолоченный век»:

Британская рок-группа Genesis появилась в 1967 году. За свою музкальную историю коллектив продал по всему миру больше 150 млн альбомов. Foxtrot — вторая пластинка Genesis, записанная в так называемом «классическом составе» (Энтони Бэнкс, Питер Гэбриел, Фил Коллинз, Майкл Резерфорд и Стивен Хэкетт).

Начало в 14:00. Лекция пройдет по адресу улица Седина, 17. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Roxette, Ozric Tentacles, Nightwish, Дэвида Боуи, Kate Bush.

Как писали Юга.ру, в Геленджике в июле и августе пройдет серия джазовых концертов.

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В Краснодаре пройдет лекция о творчестве рок-группы Genesis
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