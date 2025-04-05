Власти Ростова-на-Дону хотят отремонтировать Донскую библиотеку за 2,17 млрд рублей. Почему проект критикуют архитекторы и краеведы

В Ростове-на-Дону разгорелся скандал из-за планируемого капремонта публичной библиотеки. Архитекторы и краеведы считают, что здание потеряет первоначальный облик

28 марта Донская государственная публичная библиотека (ДГПБ) сообщила, что в здании ожидается капитальный ремонт. Работы планируют начать во втором квартале 2025 года, а завершить в 2027 году. Библиотеку будут ремонтировать в два этапа: сначала проведут наружные работы, а затем обновят помещения внутри здания. На время ремонта библиотека не будет закрываться. «Во время выполнения работ внутри здания библиотеки она частично переедет во временное помещение, где продолжит свою работу, включая обслуживание читателей, проведение культурно-просветительских и профессиональных мероприятий, продолжит работу над новыми проектами», — говорится на сайте библиотеки. На сайте госзакупок Юга.ру нашли конкурс на выбор подрядчика для капитального ремонта здания библиотеки и прилегающей территории. Цена контракта — 2 млрд 175,4 млн руб.

«Донская библиотека», которую жители называют «Публичкой», — старейшая библиотека на юге России с фондом в 5,3 млн книг и газет. Самая старая книга, хранящаяся в ДГПБ, — это собрание сочинений Цицерона, изданное в 1538 году. Здание построено в 1974 — 1994 годах по проекту заслуженного архитектора Россиии Яна Заниса. Внутри библиотеки есть зимний сад с фонтаном и множество читальных залов. Здесь проходят выставки, лекции, концерты и кинофестивали.

Критику и опасения архитекторов и историков вызвало предстоящее изменение исторического фасада здания. Во время ремонта специалисты создадут ветфасад, что противоречит изначальной задумке архитерктора. Вентилируемый фасад — наружная отделка, выполняющая защитную и декоративную роль. Называется вентилируемой, потому что между облицовкой и строением есть зазор — воздухопоток не дает образовываться конденсату, защищая стену от влаги. «Изменение внешнего вида, что неизбежно произойдет при системе вентилируемого фасада, исказит первоначальную задумку архитектора, Яна Заниса. Внешний вид недопустимо менять даже в деталях», — отметил ростовский архитектор Артур Токарев. «Судя по документам, облицовку туфом на фасаде будут полностью уничтожать и делать вместо нее вентфасад типа туфом, но новым. Цоколь будут облицовывать гранитом (классическим могильным?)» — высказался краевед и экскурсовод Геннадий Крольман. Краевед добавил, что архитектор Ян Занис ездил за конкретным аштаракским туфом в Армению, чтобы облицевать по своему видению. Но, по словам Крольмана, «нынешним «деятелям» лишь бы только насиловать и разрушать историю». «Я бы и рад сказать что-то хорошее про современный Ростов, но увы, говорить нечего. Про Краснодар можно, про Сочи можно, даже про Аксай и соседние города в области. В Ростове же последние годы сплошной ад. И если публичка будет вот так «уничтожена» вслед за сотнями изуродованных домов центра — это как окончательный приговор городу. Уезжать куда угодно, ничего хорошего здесь уже не будет», — подытожил краевед.

При этом представитель министерства культуры Ростовской области Наталья Демиденко сообщила, что первоначальный облик библиотеки будет полностью сохранен. «Туф меняется на новый, так как износ существующего критический. При строительстве использовались материалы низкого качества, и выпадение туфа создает опасную ситуацию», — заверила она. По ее словам, библиотека также изменится внутри: уберут лишние перегородки, гипсокартонные стены, а на первом этаже появится кафе для посетителей.