В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 32 рейса

23 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. Ранее, 21 и 22 июля, в аэропорту также задерживались самолеты на вылет и прилет.

По данным онлайн-табло на 13:00, на вылет задерживаются 22 рейса. Среди них самолеты в Санкт-Петербург, Оренбург, Самару, Москву, Сургут, Саранск, Казань, Киров, Нижнекамск, Иркутск, Астрахань, Красноярск, Волгоград. Задержаны и международные рейсы — в Анталью и Стамбул.

На прилет опаздывают 10 рейсов из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, а также из Стамбула и Антальи.

Задержки на вылет и прилет составляют от получаса до восьми часов. Они возникли из-за ограничения работы аэропортов Москвы, Саратова, Самары, Калуги и Нижнего Новгорода 21, 22 и 23 июля. О них сообщал пресс-секретать Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.