В аэропорту Сочи третий день подряд задерживаются рейсы. Самолеты вылетят с опозданием в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Стамбул, Анталью
В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 32 рейса
23 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. Ранее, 21 и 22 июля, в аэропорту также задерживались самолеты на вылет и прилет.
По данным онлайн-табло на 13:00, на вылет задерживаются 22 рейса. Среди них самолеты в Санкт-Петербург, Оренбург, Самару, Москву, Сургут, Саранск, Казань, Киров, Нижнекамск, Иркутск, Астрахань, Красноярск, Волгоград. Задержаны и международные рейсы — в Анталью и Стамбул.
На прилет опаздывают 10 рейсов из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, а также из Стамбула и Антальи.
Задержки на вылет и прилет составляют от получаса до восьми часов. Они возникли из-за ограничения работы аэропортов Москвы, Саратова, Самары, Калуги и Нижнего Новгорода 21, 22 и 23 июля. О них сообщал пресс-секретать Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
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21 июля в телеграм-канале аэропорта Сочи сообщили, что авиакомпании будут стабилизировать и корректировать расписание полетов. Пассажиров, чьи рейсы задержали, должны обеспечить питанием, выдать напитки и при необходимости разместить в гостинице.
Как писали Юга.ру, 14 июня аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года.