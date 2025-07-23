Дептранс Краснодара заявил, что парковочное приложение починили. Однако люди продолжают жаловаться на его некорректную работу

Уже несколько дней у автомобилистов Краснодара не работает карта в приложении городских парковок

Предыстория. 20 июля водители пожаловались на некорректную работу приложения «Парковки Краснодара». В нем не отображалась карта. Сбой связан с ограничениями на стороне сервиса OpenStreetMap. Проблема затронула пользователей по всей России.

22 июля департамент транспорта Краснодара сообщил, что проблема с отображением карты решена. Теперь картооснова хранится на серверах компании.

Чтобы приложение работало корректно, его следует обновить.