Дептранс Краснодара заявил, что парковочное приложение починили. Однако люди продолжают жаловаться на его некорректную работу
Уже несколько дней у автомобилистов Краснодара не работает карта в приложении городских парковок
Предыстория. 20 июля водители пожаловались на некорректную работу приложения «Парковки Краснодара». В нем не отображалась карта. Сбой связан с ограничениями на стороне сервиса OpenStreetMap. Проблема затронула пользователей по всей России.
22 июля департамент транспорта Краснодара сообщил, что проблема с отображением карты решена. Теперь картооснова хранится на серверах компании.
Чтобы приложение работало корректно, его следует обновить.
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В телеграм-канале «Туподар Краснодар» 22 июля многие водители писали, что обновление сервиса не помогло. Другие пользователи посоветовали сначала удалить приложение, а потом снова его установить.
23 июля журналистка портала Юга.ру скачала приложение «Парковки Краснодара». Карта в нем отображается корректно.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара около Дома купца Лихацкого закрыли бесплатную парковку.