В Краснодаре водители пожаловались на штрафы из-за некорректной работы приложения «Городские парковки»
В Краснодаре в приложении для оплаты парковки не отображается карта
20 июля краснодарцы пожаловались на некорретную работу приложения «Городские парковки». В нем не отображается карта.
«Если вы отъехали от места парковки и пытаетесь оплатить, то просто невозможно найти точку, где вы парковались. В техподдежке сказали, что «карта на обновлении». Может быть, в те дни, когда сервис толком не работает, не стоит рассылать штрафы?» — считает один из водителей.
Напомним, 11 июля департамент транспорта Краснодара сообщил, что приложение «Городские парковки» работает некорректно. Сбой связан с ограничениями на стороне картографического сервиса OpenStreetMap. По словам ведомства, проблема затронула пользователей по всей России.
При этом само приложение продолжает функционировать. Чтобы оплатить парковку, нужно ввести номер паркинга в строку поиска.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара около Дома купца Лихацкого закрыли бесплатную парковку.