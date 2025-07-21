В Краснодаре водители пожаловались на штрафы из-за некорректной работы приложения «Городские парковки»

В Краснодаре в приложении для оплаты парковки не отображается карта

20 июля краснодарцы пожаловались на некорретную работу приложения «Городские парковки». В нем не отображается карта.

«Если вы отъехали от места парковки и пытаетесь оплатить, то просто невозможно найти точку, где вы парковались. В техподдежке сказали, что «карта на обновлении». Может быть, в те дни, когда сервис толком не работает, не стоит рассылать штрафы?» — считает один из водителей.