В Краснодаре в кино покажут хоррор о парикмахере Суини Тодде

В прокат выходит фильм о легендарном цирюльнике, который мстит за смерть родителей (18+)

Действие происходит в Лондоне в 1846 году. В городе живет легендарный цирюльник Суини Тодд. В народе его прозвали Демон-парикмахер — так хорошо он справляется со своей работой. У Тодда нет отбоя от клиентов, однако некоторые из них бесследно пропадают.

24 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение». Лента представляет собой хоррор.

Цирюльник прибыл в Лондон, чтобы совершить кровавую месть за покойных родителей. Помогает ему вершить вендетту местная стряпуха миссис Ловетт. Ее оружие — мясные пироги. Вывести злодеев на чистую воду берется местный полицейский.

Посмотреть фильм «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».