Конструктор возвращается. В Краснодаре в кино покажут десятую часть «Пилы»

Десятая часть знаменитой франшизы добралась до российского проката через два года после мировой премьеры. Продолжение снял Кевин Гротерт. К роли Джона Крамера, известного как Конструктор, вновь играет Тобин Белл.

Действие нового фильма происходит между первой и второй частями «Пилы». Примерно 20 лет назад у Джона Крамера обнаружили рак в терминальной стадии. Он отправляется в частную клинику в Мехико, чтобы пройти экспериментальное лечение. Тем ему делают операцию и заверяют, что он полностью здоров. Однако по прошествии времени Джон узнает, что стал жертвой мошенников. Крамер начинает мстить — как всегда со всей жестокостью.

Десятая часть серии уже собрала в мировом прокате 112 млн долларов, а общие сборы франшизы превысили 1 млрд долларов.

Посмотреть фильм «Пила Х» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».