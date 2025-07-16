Конструктор возвращается. В Краснодаре в кино покажут десятую часть «Пилы»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Пила Х» © Скриншот видео с Rutube-канала «TrailerOK»
    Кадр из трейлера к фильму «Пила Х» © Скриншот видео с Rutube-канала «TrailerOK»

В прокат выходит новая часть знаменитой хоррор-франшизы (18+)

17 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Пила Х». Лента представляет собой хоррор.

Десятая часть знаменитой франшизы добралась до российского проката через два года после мировой премьеры. Продолжение снял Кевин Гротерт. К роли Джона Крамера, известного как Конструктор, вновь играет Тобин Белл.

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Действие нового фильма происходит между первой и второй частями «Пилы». Примерно 20 лет назад у Джона Крамера обнаружили рак в терминальной стадии. Он отправляется в частную клинику в Мехико, чтобы пройти экспериментальное лечение. Тем ему делают операцию и заверяют, что он полностью здоров. Однако по прошествии времени Джон узнает, что стал жертвой мошенников. Крамер начинает мстить — как всегда со всей жестокостью.

Десятая часть серии уже собрала в мировом прокате 112 млн долларов, а общие сборы франшизы превысили 1 млрд долларов.

Посмотреть фильм «Пила Х» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в июле и августе в парке «Краснодар» пройдут бесплатные кинопоказы.

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