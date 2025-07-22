В Анапе создадут еще одну кипарисовую рощу. Власти ищут место для высадки деревьев

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Анапское Черноморье» https://t.me/anapanovosti/65390
    © Скриншот из телеграм-канала «Анапское Черноморье» https://t.me/anapanovosti/65390

В Анапе благоустроят новую кипарисовую рощу, использовав саженцы болотных кипарисов с озера в Сукко

22 июля «Анапское Черноморье» сообщило, что в Анапе появится еще одна кипарисовая роща. В 2020 году, когда Кипарисовое озеро в очередной раз обмелело, некоторые семена деревьев попали в почву и взошли. 

Позже компания «Зеленстрой» спасла деревья и дорастила их. Сегодня 80 саженцев готовы высадить в открытый грунт.

В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами:

Власти определили пять возможных локаций для высадки:

  • на бывшей Аллее роз, в сквере казачьей славы;
  • на берегу реки Анапки в районе ресторана «Бородашвили»;
  • на улице Северной, от Красноармейской до Крестьянской;
  • на Кипарисовом озере — посадить молодые деревья к «родителям»;
  • пруд в станице Анапской.

При выборе места будут учитывать особенности почвы, близость водоемов, возможность подъезда поливальных машин.

«После совместного выезда мы определим те места, которые наиболее подходят, чтобы в октябре пересадить. В отделе по особо охраняемым природным территориям краевого министерства природных ресурсов нам дают добро. Самое главное, что эти саженцы — они с историей, те самые, что на Кипарисовом озере», — рассказал депутат ЗСК Алексей Аксенов.

Напомним, что о планах заложить в Анапе новую кипарисовую рощу стало известно еще в мае 2024 года.

Как писали Юга.ру, экоактивисты попросили власти усилить охрану Кипарисового озера под Анапой.

Анапа Ботаника Парки Растениеводство Экология

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В Анапе создадут еще одну кипарисовую рощу. Власти ищут место для высадки деревьев
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