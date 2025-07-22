В Анапе создадут еще одну кипарисовую рощу. Власти ищут место для высадки деревьев

22 июля «Анапское Черноморье» сообщило , что в Анапе появится еще одна кипарисовая роща. В 2020 году, когда Кипарисовое озеро в очередной раз обмелело, некоторые семена деревьев попали в почву и взошли. Позже компания «Зеленстрой» спасла деревья и дорастила их. Сегодня 80 саженцев готовы высадить в открытый грунт.

Власти определили пять возможных локаций для высадки:

на бывшей Аллее роз, в сквере казачьей славы;

на берегу реки Анапки в районе ресторана «Бородашвили»;

на улице Северной, от Красноармейской до Крестьянской;

на Кипарисовом озере — посадить молодые деревья к «родителям»;

пруд в станице Анапской.

При выборе места будут учитывать особенности почвы, близость водоемов, возможность подъезда поливальных машин.

«После совместного выезда мы определим те места, которые наиболее подходят, чтобы в октябре пересадить. В отделе по особо охраняемым природным территориям краевого министерства природных ресурсов нам дают добро. Самое главное, что эти саженцы — они с историей, те самые, что на Кипарисовом озере», — рассказал депутат ЗСК Алексей Аксенов.

Напомним, что о планах заложить в Анапе новую кипарисовую рощу стало известно еще в мае 2024 года.