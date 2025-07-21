«Это даст конкурентноспособные цены». В Госдуме предложили запустить в Геленджик чартерные рейсы

21 июля ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму Наталью Костенко сообщил , что власти предложили туроператорам организовать чартерные рейсы в Геленджик. По мнению депутатов, это поможет снизить стоимость билетов.

«Вот в Геленджик запустили самолет, все сразу стали возмущаться, что билет от 50 тыс. рублей на побережье. Эта цена соответствует хорошему бизнес-классу, на самом деле. Я выразила пожелание, что если туроператоры запустят чартер в Геленджик, то это действительно даст конкурентоспособные цены для наших туристов», — отметила Костенко.

Она рассказала, что туроператоры за счет раннего бронирования и выкупа формируют более низкие цены, помогая отдыхающим экономить.

Напомним, что в июле Росавиация решила открыть аэропорт Геленджика. Первый рейс из Москвы состоялся 18 июля. На него сразу раскупили все билеты эконом-класса, улететь можно было только бизнесом за 150 тыс. рублей.