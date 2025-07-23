Рокфеллер и «позолоченный век». В Краснодаре состоится лекция об экономике США

Усанов рассказал редакции Юга.ру, что на лекции пойдет речь о периоде, когда США вышли на первое место по промышленному производству, обогнав свою бывшую метрополию — Великобританию.

Телеграм-канал «Либертарианцы Кубани» анонсировал на 27 июля лекцию «Как США стали крупнейшей экономикой мира?». Ее прочтет Павел Усанов — кандидат экономических наук и директор института Хайека.

«В девяностые мы строили не капитализм, а экономику блата»:

Гости узнают о наиболее известных американских бизнесменах того времени (Джоне Дэвисоне Рокфеллере, Джоне Пирпонте Моргане-старшем, Дейле Брекенридже Карнеги и других), писателях и экономистах «позолоченного века», а также о том, за счет чего США стали крупнейшей экономикой мира.

Лекция состоится 27 июля в 18:00 в пространстве Limonad Space по улице Красноармейская, 64В. Вход за пожертвование в виде любой суммы. Необходима предварительная регистрация.