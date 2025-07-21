Застройщик ИНСИТИ выпустил цифровые финансовые активы с доходностью 23% годовых

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Южный застройщик федерального уровня, группа компаний ИНСИТИ, выпустил свои первые цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-Банка

Что такое ЦФА?
Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровой аналог традиционных финансовых инструментов (как акции или облигации), выпускаемый и учитываемый на специальной блокчейн-платформе. ЦФА представляют собой права, закрепленные в электронной форме.

ГК ИНСИТИ выпустила ЦФА в форме денежного требования с фиксированной доходностью. Дебютный выпуск объемом 500 млн рублей инвесторы вкупили всего за 18 минут.

Подробные условия выпуска:

  • Стоимость одного ЦФА — 1000 рублей. Это цена, по которой инвестор покупает актив (номинальная стоимость).
  • Общий объем выпуска — 500 млн рублей.
  • Доходность — 23% годовых. Это фиксированная ставка дохода, которую компания обязуется выплачивать инвесторам.
  • Выплаты ежемесячные.
  • Срок обращения — 6 месяцев.
  • Дата погашения — 22 января 2026 года.

Лимит для неквалифицированных инвесторов — 600 000 рублей. Это значит, что инвесторы без специального статуса не могут вложить в этот выпуск больше этой суммы.

Подать заявку на покупку ЦФА можно до 22 июля 2025 года (до 15:00 по московскому времени).

Сергей Галицкий или Илон Маск:

«У нас большой опыт в строительстве различных объектов, мы обладаем финансовой стабильностью и хорошей деловой репутацией. Это подтверждают доверие наших инвесторов и, как следствие, быстрый выкуп дебютного выпуска всего за 18 минут. Будущее цифровых финансовых активов выглядит многообещающим — они могут стать основой новой финансовой экосистемы, обеспечивая более быстрые, прозрачные и доступные финансовые услуги. Однако для этого потребуется развитие нормативной базы, технологическая безопасность и повышение финансовой грамотности участников рынка», — отметила руководитель финансовой дирекции ГК ИНСИТИ Яна Газарян.

Как писали Юга.ру, ИНСИТИ девелопмент построила в краснодарском микрорайоне Образцово одну из самых крупных школ в ЮФО.

Альфа-Банк ГК ИНСИТИ Деньги Инвестиции Недвижимость Строительство Технологии Финансы Экономика

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