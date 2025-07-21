Застройщик ИНСИТИ выпустил цифровые финансовые активы с доходностью 23% годовых

Что такое ЦФА? Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровой аналог традиционных финансовых инструментов (как акции или облигации), выпускаемый и учитываемый на специальной блокчейн-платформе. ЦФА представляют собой права, закрепленные в электронной форме.

ГК ИНСИТИ выпустила ЦФА в форме денежного требования с фиксированной доходностью. Дебютный выпуск объемом 500 млн рублей инвесторы вкупили всего за 18 минут.

Подробные условия выпуска:

Стоимость одного ЦФА — 1000 рублей. Это цена, по которой инвестор покупает актив (номинальная стоимость).

Общий объем выпуска — 500 млн рублей.

Доходность — 23% годовых. Это фиксированная ставка дохода, которую компания обязуется выплачивать инвесторам.

Выплаты ежемесячные.

Срок обращения — 6 месяцев.

Дата погашения — 22 января 2026 года.

Лимит для неквалифицированных инвесторов — 600 000 рублей. Это значит, что инвесторы без специального статуса не могут вложить в этот выпуск больше этой суммы.

Подать заявку на покупку ЦФА можно до 22 июля 2025 года (до 15:00 по московскому времени).