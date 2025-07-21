В России вырос спрос на противозачаточные таблетки. Больше всего — в Чечне

С начала 2025 года в России продали почти 9 млн упаковок противозачаточных таблеток на 14 млрд рублей

21 июля «Коммерсантъ» сообщил, что в России на 7,3% вырос спрос на гормональные противозачаточные средства. С января по май 2025 года в стране продали почти 9 млн упаковок на 14 млрд рублей.

Самый заметный рост оказался в Чечне — +23%. Немного ниже показатели в Тамбовской (+20,1%) и Иркутской (+18,8) областях.