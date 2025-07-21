В России вырос спрос на противозачаточные таблетки. Больше всего — в Чечне
С начала 2025 года в России продали почти 9 млн упаковок противозачаточных таблеток на 14 млрд рублей
21 июля «Коммерсантъ» сообщил, что в России на 7,3% вырос спрос на гормональные противозачаточные средства. С января по май 2025 года в стране продали почти 9 млн упаковок на 14 млрд рублей.
Самый заметный рост оказался в Чечне — +23%. Немного ниже показатели в Тамбовской (+20,1%) и Иркутской (+18,8) областях.
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Заметное снижение спроса зафиксировано в Ингушетии (-8,1%). Также отрицательная динамика наблюдается в Якутии и Магаданской области (по -3,6%). В целом сокращение продаж гормональных контрацептивов зафиксировано в 12 регионах.
При этом эксперты RNC Pharma считают, что спрос на противозачаточные таблетки не связан с нежеланием заводить детей. Специалисты уверены, что россияне просто отказались от презервативов в пользу гормональной контрацепции. Кроме того, женщины используют таблетки для регуляции цикла и борьбы с угревой сыпью.
Как писали Юга.ру, жители Ростовской области и других регионов не могут купить лекарства из-за отключений интернета.