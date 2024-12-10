В Краснодарском крае продажи противозачаточных препаратов для женщин выросли в два раза

В 2019 году в аптеках Кубани продали 583,4 тыс. упаковок противозачаточных средств, в 2020 году — 532,8 тыс., в 2021 году — 513,8 тыс., в 2022 году — 710,8 тыс., а в 2023 году — 778,7 тыс. За 10 месяцев 2024 года в регионе приобрели 657,9 тыс. упаковок, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По данным экспертов, продажи средств барьерной контрацепции в Краснодарском крае, наоборот, снизились. В 2019 году аптеки реализовали 970,4 тыс. упаковок презервативов, а в 2023 году — 769,4 тыс. За 10 месяцев 2024 года продажи снизились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 623,3 тыс. Пик продаж данной продукции в денежном выражении пришелся на 2022 год и составил 268,2 млн рублей.



В 2019-2021 годах зафиксировали снижение спроса на контрацептивы местного применения. Однако в 2022 году этот показатель увеличился на 39% — до 67,5 тыс. упаковок. В 2023 году наблюдалось небольшое снижение на 3%. В 2024 году спрос остался на прошлогоднем уровне.



В аналитической компании отметили, что в денежном выражении рынок контрацептивов местного применения вырос почти в четыре раза за пять лет. Основное увеличение произошло с января по октябрь 2024 года — на 172% больше, чем за аналогичный период 2023 года.