«Каждые 30 секунд объявляли о задержке». В Ростовской области из-за новой атаки беспилотников опаздывают 50 поездов

Обломки БПЛА повредили еще одну станцию в Ростовской области. Это привело к пожару и задержке поездов

21 июля пресс-служба СКЖД сообщила, что в Ростовской области обломки БПЛА упали на станцию Каменоломни. Это привело к пожару и повреждению инфраструктуры.



В соцсетях опубликовали кадры происшествия и пострадавшее здание станции:

Из-за этого вновь сбился график движения пассажирских поездов. Утром 21 июля 26 составов следовали с опозданием от 13 минут до 4,5 часов. Они двигались через станцию Каменоломни на низкой скорости.



Позже количество опаздывающих поездов увеличилось до 50.

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По данным 161.RU, утром 21 июля на ж/д вокзале Ростова-на-Дону каждые 30 секунд объявляли о задержке рейсов. На станциях скопилось много людей. Задерживаются все составы из Москвы, а стоянки сокращены до 10 минут.



Напомним, что 19 июля после падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово оборвало контактную сеть. Из-за этого в Ростовской области задержались 75 пассажирских поездов, многие из которых следовали через Краснодарский край. Также 20 июля опаздывали 132 состава, а 10 поездов изменили расписание.