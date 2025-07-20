Десятки поездов вторые сутки не могут приехать в Краснодарский край из-за атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области 20 июля задерживаются 132 поезда. На перегоне Лихая — Замчалово оборвало контактную сеть

19 июля пресс-служба РЖД сообщила, что в Ростовской области на перегоне Лихая — Замчалово после падения обломков БПЛА оборвало контактную сеть. Из-за этого задержались 75 пассажирских поездов, многие из которых следовали через Краснодарский край — из Адлера, Анапы и Новороссийска.

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По данным перевозчика, что 20 июля 132 состава следуют с опозданием от 33 минут до 15 часов. Поезда проезжают место происшествия на низкой скорости. 37 из них уже прибыли в пункты назначения.



Также 20 июля изменилось время отправления поездов: № 460 Адлер — Тамбов в 12:30;

№ 100 Адлер — Санкт-Петербург в 13:10;

№ 358 Имеретинский Курорт — Уфа в 15:20;

№ 12 Москва — Анапа в 15:50;

№ 304 Сухум — Москва в 17:20;

№ 233 Москва — Новороссийск в 18:10;

№ 277 Санкт-Петербург — Анапа в 19:26;

№ 382 Москва — Грозный в 21:35;

№ 83 Москва — Адлер в 22:45;

№ 109 Москва — Анапа в 22:50.