Десятки поездов вторые сутки не могут приехать в Краснодарский край из-за атаки БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области 20 июля задерживаются 132 поезда. На перегоне Лихая — Замчалово оборвало контактную сеть
19 июля пресс-служба РЖД сообщила, что в Ростовской области на перегоне Лихая — Замчалово после падения обломков БПЛА оборвало контактную сеть. Из-за этого задержались 75 пассажирских поездов, многие из которых следовали через Краснодарский край — из Адлера, Анапы и Новороссийска.
Власти Ростовской области продолжат отключать мобильный интернет:
По данным перевозчика, что 20 июля 132 состава следуют с опозданием от 33 минут до 15 часов. Поезда проезжают место происшествия на низкой скорости. 37 из них уже прибыли в пункты назначения.
Также 20 июля изменилось время отправления поездов:
- № 460 Адлер — Тамбов в 12:30;
- № 100 Адлер — Санкт-Петербург в 13:10;
- № 358 Имеретинский Курорт — Уфа в 15:20;
- № 12 Москва — Анапа в 15:50;
- № 304 Сухум — Москва в 17:20;
- № 233 Москва — Новороссийск в 18:10;
- № 277 Санкт-Петербург — Анапа в 19:26;
- № 382 Москва — Грозный в 21:35;
- № 83 Москва — Адлер в 22:45;
- № 109 Москва — Анапа в 22:50.
Как писали Юга.ру, 7 июля обломки беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
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