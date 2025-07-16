Россиян планируют штрафовать за поиск «экстремистских» материалов в интернете

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В случае окончательного принятия, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года

14 июля комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию введение административной ответственности за поиск и доступ к «экстремистским» материалам в интернете. Согласно предлагаемым поправкам, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет добавлена новая статья 13.53. Она предусматривает штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним».

Поправки были внесены к ранее внесенному техническому законопроекту о деятельности экспедиторов, что позволяет ускорить их принятие сразу во втором и третьем чтениях. В случае окончательного принятия, закон вступит в силу с 1 сентября.

Эксперты и правозащитные проекты выражают обеспокоенность, что под действие нового закона может попасть любой пользователь, который ввел запрещенный запрос в поисковике или случайно открыл ссылку.

Источниками информации о поисковых запросах граждан для властей могут стать:

  • данные от поисковых систем и операторов связи;
  • администраторы точек Wi-Fi в общественных местах, таких как метро, кафе и отели;
  • данные браузеров и история поиска в аккаунтах Google;
  • содержимое электронных устройств, изъятых или проверенных при задержаниях.

Российские поисковики и социальные сети по закону уже обязаны передавать данные пользователей спецслужбам.

«Суверенный российский интернет пока невозможен»:

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что россиян будут штрафовать только за умышленный поиск и распространение «экстремистских» материалов. По его словам, наткнуться на запрещенные материалы «просто так нельзя», поскольку они подлежат блокировке. Он также уточнил, что для привлечения к ответственности необходим факт получения доступа к материалам, а не только сам поиск.

В то же время IT-эксперты и юристы предупреждают о размытости понятия «экстремизм», под которое может подпасть и любая критика власти, и признанные «экстремистскими» песни, и ЛГБТ-контент*. Помимо штрафов за поиск «экстремистских» материалов законопроект также вводит наказание за рекламу VPN-сервисов. Штрафы для граждан за это нарушение могут составить от 50 до 80 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, Россия заняла 149 место в мире из 180 в рейтинге свободы слова.

*ЛГБТ — международное общественное движение, запрещенное в России и признанное экстремистской организацией.

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