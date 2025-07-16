В случае окончательного принятия, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года

14 июля комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию введение административной ответственности за поиск и доступ к «экстремистским» материалам в интернете. Согласно предлагаемым поправкам, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет добавлена новая статья 13.53. Она предусматривает штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним».

Поправки были внесены к ранее внесенному техническому законопроекту о деятельности экспедиторов, что позволяет ускорить их принятие сразу во втором и третьем чтениях. В случае окончательного принятия, закон вступит в силу с 1 сентября.

Эксперты и правозащитные проекты выражают обеспокоенность, что под действие нового закона может попасть любой пользователь, который ввел запрещенный запрос в поисковике или случайно открыл ссылку.



Источниками информации о поисковых запросах граждан для властей могут стать:

данные от поисковых систем и операторов связи;

администраторы точек Wi-Fi в общественных местах, таких как метро, кафе и отели;

данные браузеров и история поиска в аккаунтах Google;

содержимое электронных устройств, изъятых или проверенных при задержаниях.

Российские поисковики и социальные сети по закону уже обязаны передавать данные пользователей спецслужбам.