В Краснодарском крае появится «закон о тишине». Нарушителей будут привлекать к административной ответственности

Краснодарский край

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  • © Фото ededchechine, сайт freepik.com
    © Фото ededchechine, сайт freepik.com

Административную ответственность собираются ввести в Краснодарском крае за шум во время тишины

17 июля портал «Утренний Юг» сообщил, что Законодательное Собрание Краснодарского края (ЗСК) в первом чтении рассмотрело и поддержало «закон о тишине». Для нарушителей режима в ночные, утренние и обеденные часы планируют ввести административную ответственность.

Период ежедневной ночной тишины будет длиться с 23:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни шуметь нельзя с 23:00 до 10:00, ежедневно и в обеденное время — с 13:00 до 15:00.

«Проще понимать, кто за что отвечает»:

В указанные периоды будет запрещено делать ремонт, проводить строительные, погрузочные и иные работы, которые нарушают тишину. Ограничения не будут действовать в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Аналогичные ограничения уже действуют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новосибирской, Орловской областях и других регионах.

Напомним, единого «закона о тишине» в России не существует. В Краснодарском крае действует общий «Об административных нарушениях». В статье 3.3. говорится, что шуметь запрещено с 23:00 до 07:00. Отдельных правил по шуму в праздники, выходные и обеденное время нет.

Как писали Юга.ру, власти Краснодарского края хотят штрафовать за неправильную парковку без участия ГИБДД.

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В Краснодарском крае появится «закон о тишине». Нарушителей будут привлекать к административной ответственности
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