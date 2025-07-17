В Краснодарском крае появится «закон о тишине». Нарушителей будут привлекать к административной ответственности

Административную ответственность собираются ввести в Краснодарском крае за шум во время тишины

17 июля портал «Утренний Юг» сообщил, что Законодательное Собрание Краснодарского края (ЗСК) в первом чтении рассмотрело и поддержало «закон о тишине». Для нарушителей режима в ночные, утренние и обеденные часы планируют ввести административную ответственность. Период ежедневной ночной тишины будет длиться с 23:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни шуметь нельзя с 23:00 до 10:00, ежедневно и в обеденное время — с 13:00 до 15:00.

В указанные периоды будет запрещено делать ремонт, проводить строительные, погрузочные и иные работы, которые нарушают тишину. Ограничения не будут действовать в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Аналогичные ограничения уже действуют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новосибирской, Орловской областях и других регионах. Напомним, единого «закона о тишине» в России не существует. В Краснодарском крае действует общий «Об административных нарушениях». В статье 3.3. говорится, что шуметь запрещено с 23:00 до 07:00. Отдельных правил по шуму в праздники, выходные и обеденное время нет.